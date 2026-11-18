瑪利亞基金會旗下社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」今年再度攜手台灣醬油品牌「豆油伯」，以「羊羊得意金米好」為主題，推出羊年新年公益禮盒，藝人夫妻檔 Gigi（林如琦）與史丹利今受邀擔任公益大使發表禮盒，並化身「料理神隊友」，陪伴25歲瑪利亞青年丹尼烹調蛋炒飯，見證她獨立生活的暖心蛻變。

丹尼18歲失去母親後，在瑪利亞教保員的陪伴下，從生活自理、整理房間到學習搭公車、準備三餐，練習自立生活，最後在廚務組找到舞台，成為「切菜達人」。今天丹尼親手做一道蛋炒飯，感謝曾陪她成長的貴人，Gigi、史丹利協助加入豆油伯金米好醬油，完成料理。

丹尼也發揮繪畫天分，在羊年主視覺中畫出「頭頂閃著小星星的軟綿小羊」，映照出她渴望獨立、進而照顧他人的新年夢想。具有設計背景的Gigi，看到丹尼的畫作被製成襪子與紅包袋，直呼驚艷，認為這象徵青年突破限制、展現自我的成果；史丹利表示，深刻感受到基金會透過創造就業機會，讓青年得以發揮所長。

豆油伯行銷總監李明芳表示，去年雙方首度聯名推出公益禮盒便熱銷超過2000 盒，今年決定再捐1600罐榮獲 AA 美食風味獎三星的「金米好」無添加糖純釀造醬油，並搭配苗栗銅鑼「續緣自然農場」的綠色保育有機白米，實踐健康與友善土地理念。

瑪利亞基金會執行長陳怡君指出，快樂襪成立6年，創造40名心智障礙者的工作機會，累計織造逾33萬雙襪子、回收再利用66萬支寶特瓶，減少約42公噸碳排放。連續4年獲選「Buying Power 社會創新選品」的快樂襪，今年將丹尼的創作融入襪品、春聯紅包袋與附贈的茄芷袋中，公益價每盒 860 元（原價 999 元），邀請民眾與企業在新年送禮時「穿好襪、吃健康、做好事」，讓消費成為支持青年就業的力量。

「Merry Young 快樂襪」今年攜手「豆油伯」推出羊年新年公益禮盒，中為瑪利亞青年丹尼展示畫作「頭頂閃著小星星的軟綿小羊」。記者容萱／攝影