台中市新社區九庄媽文化協會今天舉辦「影像裡的信仰足跡：那些年九庄媽的人與事」新書發表會，將多年來蒐集的珍貴照片與鄉親故事集結成冊，帶領大家重回九庄媽走過新社各庄頭的歲月；台中市政府客家事務委員會主任委員江俊龍、台中市文化資產處處長李智富、新社區農會總幹事羅文正等人到場共襄盛舉。

文化協會理事長林隆誠表示，這不是一本單純的攝影專輯，而是以照片說故事、記錄地方情感的文化紀錄。書中的每一張照片，都述說新社人與九庄媽的故事。從遶境出發、庄頭迎神、陣頭演出、信眾隨香，到過爐交接、神尊安座，及爐主家庭奉祀的生活點滴，鏡頭留下祭典現場真實的畫面，也記錄庄民的虔誠、付出與彼此扶持的情誼。

江俊龍表示，他連續兩年全程跟著九庄媽遶境，最感動的是沿途看到鄉親間濃厚的人情味。遶境就像到左鄰右舍家中「串門子」，大家熱情打招呼、互相關心，讓人感受到滿滿的溫暖，也看見九庄媽如何串起庄頭間的情誼。這本書透過一張張照片和一段段故事，記錄這些溫馨時刻，呈現九庄媽貼近地方、親近人心的一面。

拍攝照片的人，有長年投入九庄媽文化紀錄的在地人士，也有親身參與祭典的鄉親。他們用鏡頭留下當下的人、事、景，讓照片不只是活動紀錄，更成為新社人共同的生命記憶。

九庄媽信仰以「有神無廟、輪庄奉祀」為特色，至今已有兩百多年歷史。每年透過遶境與過爐，九庄媽走過一個又一個庄頭，也凝聚各庄居民的情感。「新社九庄媽遶境」於2009年登錄為台中市民俗類無形文化資產。

羅文正表示，在九庄媽的庇佑下，農會各項業務順利推動，績效也逐年成長。此次文化協會出版新書，農會也贊助部分經費，希望共同為地方文化資產的保存與傳承盡一份心力。

文化協會將新書贈送給新社圖書館、新社高中、新社國小、大南國小、崑山國小、新社幼兒園及愛苗幼兒園等單位。新社國小校長張仙怡表示，九庄媽遶境是學校校訂課程之一，新書出版後，可作為教學教材，讓學生更認識家鄉的信仰文化與在地故事。台中市立圖書館新社分館李怡萱表示，未來將邀請本書作者舉辦分享活動，讓更多讀者認識九庄媽的信仰故事與新社在地文化。

文化協會總幹事游國賢表示，出版這本書是希望把散落在各家各戶的老照片和背後的故事好好保存下來，透過資料蒐集、訪談及照片整理，留下九庄媽珍貴的歷史記憶，也讓年輕一代更認識家鄉文化，讓九庄媽的故事繼續傳承下去。