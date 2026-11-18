總開發面積10公頃的彰化縣鹿港打鐵厝（北側）產業園區，規畫引進低汙染產業，預計2027年底開發完成，未來可望創造22億元產值及超過1000個就業機會。縣府今天舉辦園區服務中心動土典禮，其中2、3樓還將設置托嬰中心，提供進駐企業員工托育服務。

縣長王惠美感謝台糖公司提供約10公頃土地協助推動，王惠美表示，打鐵厝產業園區鄰近彰濱、全興及福興工業區，可串聯周邊產業聚落，距離國道1號彰化交流道不遠，距鹿港市區約3.5公里，具備交通及產業發展優勢。未來縣府也將持續整合產業用地與交通建設，並將此處納入彰化捷運規劃站點。

她指出，園區總開發面積約10公頃，其中產業用地約6公頃，將以低汙染產業為發展核心，開放機械設備、汽機車、自行車及零件、醫療器材等製造業進駐，並引進餐飲業及連鎖便利商店等支援性產業。目前4個產業用地坵塊已完成第一次標售，其中1塊順利標出，全區預計2027年底開發完成。

今天動土的服務中心位在鹿港鎮東昇段，面積約470平方公尺，一樓規劃作為園區管理中心，提供廠商公共設施諮詢及管理服務，二、三樓則設置托嬰中心，讓員工能就近照顧孩子，兼顧產業發展與家庭需求。

台糖中彰區處長劉錦桂表示，台糖提供約10公頃土地，扣除公共設施及開發費用後，台糖分回土地約3.99公頃，未來將秉持只租不售政策，透過設定地上權及公開招標方式，提供廠商取得土地使用權。

縣府經濟暨綠能發展處表示，園區除服務中心外，也規劃綠地、汙水處理廠、滯洪池、停車場、自來水設施及聯外道路等公共設施，並將協調台電、自來水及天然氣公司配合工程，完善基礎建設，降低企業投資及建廠成本，帶動地方產業發展。

彰化縣府今天舉辦鹿港打鐵厝（北側）產業園區服務中心動土典禮，預定2027年底開發完成，其中2、3樓還將設置托嬰中心，提供進駐企業員工托育服務。圖／縣府提供

彰化縣府今天舉辦鹿港打鐵厝（北側）產業園區服務中心動土典禮，預定2027年底開發完成，其中2、3樓還將設置托嬰中心，提供進駐企業員工托育服務。圖／縣府提供