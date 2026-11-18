台中市潭子區聚興里市民活動中心今天落成啟用，市府打造全市首座「森林中的活動中心」，保留原新興營區既有綠意，透過大片採光窗引入自然光，結合無障礙及親子友善設計，營造舒適且多功能的公共活動空間。

聚興里長黃沛綺表示，里民期盼了12年，終於美夢成真，比她嫁女兒、娶媳婦還開心，未來希望可以在這座「森林中的小白宮」多舉辦活動。

台中市副秘書長林谷隆、民政局專員洪紹欽等人今天出席落成啟用典禮，林谷隆表示，聚興里市民活動中心興建過程中，土地取得是首要課題，感謝立委楊瓊瓔積極協助，促成國防部軍備局同意無償撥用土地，在地議員賴朝國等人支持下，由市府編列經費推動興建，活動中心未來可供里民集會、舉辦社區課程及文化活動，也為長輩與親子提供更多元的活動空間。

中市民政局表示，聚興里市民活動中心以保留原新興營區自然綠意為特色，讓建築與周邊環境相互融合，活動中心採單層鋼構設計，面積約238.67平方公尺，以淺色系立面搭配大片採光窗，營造明亮舒適的室內空間，兼顧耐震安全及使用機能。

潭子區長劉汶軒表示，活動中心緊鄰新興國小、潭子區聯合辦公大樓、市府警察局及聚興簡易棒壘球場，周邊公共設施完善，感謝立委楊瓊瓔協助向農業部農村發展及水土保持署爭取逾2000萬元經費，分兩期推動聚興社區休憩場域環境改善工程，優化休憩設施、步行動線及綠地景觀，第三期1100萬元經費也已爭取到農業部補助，未來將加強綠美化，串聯周邊公園綠帶與戶外休憩空間。