台中市長盧秀燕曾到后里區公所內走一遍看到後很想掉淚，建物老舊空間狹窄；台中市政府全額自籌7.2億元經費，跨局處合作推動台中市后里區聯合行政中心興建工程今天動土，盧秀燕主持開工動土儀式，她說聯合行政中心將整合后里區公所、后里區衛生所及社會局公共托育設施等服務機能，提供民眾一站式洽公服務，打造兼具行政、托育與照護功能的多元公共服務空間。

台中市長盧秀燕今天主持動土儀式致詞時表示，她曾進入后里區公所走了一遍，走了以後看到很想掉淚，建物老舊空間狹窄，公務人員和洽公民眾都不舒服。

盧秀燕表示，后里區公所是台中市目前最老舊的辦公廳舍，主建築為日治時期興建，至今已近百年歷史，辦公空間狹窄、缺乏空調設備，亦有結構安全疑慮。經實地視察後，市府下定決心推動改建，努力籌措約7.2億元經費，打造全新的聯合行政中心，提升民眾洽公與同仁辦公的便利與舒適度。未來新建築將整合區公所、衛生所、公托中心及長照據點，並開挖地下兩層作為停車場，提供近200個汽機車位，徹底解決車輛曝曬與周邊交通壅塞問題，讓鄉親享有最優質完善的公共服務。

盧秀燕表示，整體工程預計約需3年，待各單位進駐全新行政中心後，市府將接續啟動第二階段計畫，針對具市定古蹟身分的舊廳舍進行修復，未來將比照台中州廳模式，讓歷史建築重現風華。她感謝立法院副院長江啟臣提出興建地下停車場的構想，及立委楊瓊瓔與多位在地議員的大力推動與預算支持，市府團隊將持續用心建設，兼顧托幼與長照需求，期盼為后里帶來更舒適便利的現代化發展。

建設局指出，后里區既有行政空間分散，部分設施也逐漸老舊，為因應地方發展及市民對現代化行政服務與福利照顧的需求，市府積極推動聯合行政中心興建計畫，能提升行政服務效率，也讓市民就近享有更完善的育兒與健康照護資源。工程也將妥善保留既有市定古蹟「內埔庄役場」，讓新建設融入地方歷史紋理，兼顧公共服務需求與文化資產保存，打造后里兼具現代機能與歷史人文特色的新地標。

建設局長陳大田表示，聯合行政中心基地位於公安路與三光路口，基地面積約3964平方公尺，規劃總樓地板面積約1萬303平方公尺，全案規劃興建地上4層、地下2層，預計2029年底完工。考量周邊停車需求，規劃地下2層停車空間，共提供汽車格93席、機車格79席，便利民眾洽公及周邊停車需求；大樓內部也將依各單位業務需求妥善配置辦公及洽公空間，讓行政服務、公共托育與衛生照護機能有效整合，全面提升整體服務品質。

台中市后里區聯合行政中心興建工程今天動土，市長盧秀燕主持開工動土儀式。記者游振昇／攝影