115年地方公職人員選舉暨全國性公民投票第22案將於11月28日登場，台中市政府今天公布，全市規劃設置1980處投開票所，將動員逾3萬名選務人員備戰。

台中市民政局長吳世瑋說明，這次選舉將選出台中市第5屆市長1名、市議員65名（區域62名、平地原住民1名、山地原住民2名）、和平區第4屆區長1名、區民代表11名及全市里長625名，並同步辦理全國性公民投票第22案。

因應選舉與公投同日舉行，吳世瑋表示，選務規模龐大，投開票所較前次立委選舉增加78處，市府已提前部署，依中央期程落實整備，確保投開票作業公正、順利進行。

吳世瑋說，這次選舉預計動員逾3萬名選務人員，目前招募順利，人力已陸續到位。各區公所同步辦理選務教育訓練，強化工作人員對投開票程序及相關法令的熟悉度，提升執行效率與應變能力。市府並整合民政、警察、消防、交通、建設、環保及新聞等局處資源，強化跨機關協調與支援，確保選務工作順利進行。

民政局提醒，選舉公報及投票通知單均依中央期程辦理印製與分送，預計25日前送達各家戶，提醒選民收到後確認投票所位置及相關資訊，提前做好投票準備。28日選舉與公投同日舉行，採「領、領、投」方式進行，投票時間為上午8時至下午4時，選民應攜帶國民身分證、印章及投票通知單，前往指定投票所投票。