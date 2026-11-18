台中市北區鼎王麻辣鍋漢口店遭踢爆，將含有牛油的廚餘廢水排入店後方水溝，造成溝渠水面漂浮大片橘黃色油汙，惡臭難聞。網友拍片痛批「「太誇張了，經過這裡我沿路嘔吐！」台中市政府環保局派員稽查，確認店家油水分離設備未妥善清理，依違反水汙染防治法告發，最高可處三百萬元罰鍰。

網友在網路社群分享影片，畫面中可見鼎王麻辣鍋漢口店後方水溝水面漂浮一片片橘黃色油狀物，爆料網友怒問「在練地溝油嗎？臭死了！」形容現場氣味令人作嘔。

環保局表示，昨派員現場稽查，查獲鼎王麻辣鍋漢口店油水分離設備未妥善清理及維護，造成油汙隨廢水流入水溝，汙染水體，當場依違反水汙染防治法告發，依法可處新台幣三萬元以上、三百萬元以下罰鍰，並要求業者在三天內完成水溝清理及改善作業，屆期未完成改善，將按次加重處罰。

環保局指出，鼎王漢口店設有油水分離設備，正常作業應先將廢水中的油脂分離，再由工作人員定期刮除、清理，避免油脂隨廢水進入後續處理槽及排水系統。不過，稽查發現，工作人員未確實執行刮除油脂的工作，導致牛油隨廢水流入下一槽，最後排進店家後方水溝。環保局指出，比對確認排水溝的牛油與店家排出的相符，業者也坦承相關情形。

鼎王餐飲集團公關表示，門店廚房作業產生的排水，均經截油槽處理，截油槽設備也訂有定期清潔及維護機制。公司已全面查核門店截油槽設備、排水系統及廢水處理流程，並同步加強現場與周邊環境的清潔維護；將依相關查核結果積極檢討改善，持續強化設備維護及衛生管理。