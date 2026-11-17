彰化縣溪湖地政事務所建齡逾40年，耐震力僅約標準值一半，縣政府自籌1.1億多元新建辦公廳舍，預定2028年完工，公務員、民眾屆時都有更良好的辦公與洽公環境。

溪湖地政事務所辦公廳舍新建工程動土典禮，縣議員陳玉姬、張春洋及溪湖鎮代會副主席黃佳惠、埔鹽鄉長許文萍及在地民代、里長、士紳近百人到場。縣長王惠美表示，溪湖地政事務所服務溪湖、埔心、埔鹽三鄉約11萬5千人，現有廳舍1984年興建，已逾40年，建物老舊且耐震力僅標準值一半，雖無立即性危險但不能長久使用。

王惠美強調地政專業重要性，指出一塊土地的產權確認到一項重大公共工程的推動，地政工作都是不可或缺的重要基礎，各項建設也都少不了地政，例如從溪湖樂活運動館、溪湖長照衛福大樓、縣道148線溪湖外環道、台76線新水交流道聯絡道等建設，背後都需要地政專業的支持，縣政府獲縣議會支持全額自籌1億1286萬元，新建地上3層、基地面積約529.68坪的溪湖地政事務所辦公廳舍，預計2028年完工。

新廳舍將依業務性質配置，一樓為第一課，辦理土地、建物登記及地籍謄本等業務；二樓為第二課，辦理土地複丈及建物測量；三樓為第三課，辦理土地地價及行政管理等業務。新建廳舍位在溪湖鎮大突里大突巷，距離現在廳舍的車程約7分鐘。縣議員陳玉姬代表致詞表示，期許透過改善溪湖地政事務所的軟硬體，讓地政服務能夠更加貼近民眾，並與地方建設共同成長。