台中市政府網站今早連線異常，民眾進入官網只看到「網頁更新中」，迄今仍未修復，議員要求市府儘速公告影響範圍，排除問題，並啟動線下替代服務管道。台中市數位發展局表示，獲悉後已立即進行檢測，釐清問題原因，以盡速恢復網站正常服務。

市議員江肇國指出，今天早上接獲許多民眾反映台中市政府官網只顯示「網頁更新中」，大家無法正常查詢資料、下載文件，發現市府一早發現系統異常後，隨即關閉相關服務，目前出現問題的局處網頁都集中在同一部主機，究竟是設備故障或資安事件，仍在查明處理中。

江肇國表示，數位時代民眾很多依賴網路，請市府儘速公告影響範圍，排除問題，並啟動線下替代服務管道。

數位發展局表示，此次受影響範圍主要為市府全球資訊網及部分局處官網，其餘服務系統如台中購物節、公車動態及疫苗預約等，原則上均可正常使用，目前加速進行檢測，釐清問題原因，將持續掌握處理進度，儘速恢復網站正常運作，維護民眾使用權益。