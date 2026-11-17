2026更生美展今起在台中市大墩文化中心開幕，更生畫家劉士羣經歷17年牢獄，今年初甫獲假釋新生，他坦言因年邁母親一席話「我怕等不到你回家」改變了他，在獄中學畫找到情緒出口，專注水墨創作，如今作品供不應求，更用自身轉變故事、經歷，鼓勵其他更生人。

更生保護會台中分會指出，今年美展有15位出監藝術家，展出75件精湛作品，包括雕塑、漆器、陶藝、水墨、西畫、書法及竹編，結合其他矯正機關創作共143件。

法務部政務次長黃謀信表示，每一個參展藝術家的背後都有一段過去，也許是誤入歧途、復歸過往，美展中除了藝術，還多了溫度；黃也特別提到，更保台中分會主任謝淑娟是他大學同學，今年美展是更是謝參與的第29屆，非常不得了。

今年48歲的劉士羣提到，他年輕時個性衝動，為了賺快錢販賣第一毒品海洛因，一共遭判刑24年，剛入獄時真的覺得人生沒希望了，這麼長的時間不知該怎麼度過，但媽媽持續不斷關心，就算摔斷手、膝蓋開刀，仍忍著痛遠從南投竹山老家到台中監獄探視，光是來回車程往往耗費一整天。

「我年紀大，怕等不到你回家」今年滿80歲的劉母說的這句話，讓他徹底感到愧疚，但同時也成了自己改變、下定決心重拾人生的希望，服刑期間因從素描、雕塑，再學水墨畫，逐漸讓他在獄中靜下心，一晃眼17年過去，今年1月終於盼來假釋的曙光。

劉坦言，年輕時衝凶鬥狠，以為這樣才能在社會上有一席之地，在獄中漫長的等待，是藝術讓他找到情緒的出口，畫作參賽得獎除了是肯定，更是他爭取和母親面對面懇親的一大動力。

他特別以「奉獻」為題，畫了1幅母親，將媽媽白髮、皺紋細細刻畫，低頭縫補衣物的模樣，象徵這17年來，母親對他不離不棄的溫暖。

劉也透露，年初假釋後持續作畫，目前已經供不應求，同時也以「畫家叔叔」為名經營社群，感謝更生保護會協助他成立畫室，也希望能鼓勵和他有類似經歷的更生人。

劉士羣（右）以「奉獻」為題，畫了1幅母親，將媽媽白髮、皺紋細細刻畫，低頭縫補衣物的模樣，象徵這17年來，母親（左）對他不離不棄的溫暖。記者曾健祐／攝影