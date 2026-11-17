台中清水小願文化創意協會主辦、清水國中策展的2026小願秋藝趣「楊宅時刻」系列活動，今天在台中市清水社口楊宅舉辦聯展記者會，結合楊宅所有權人「祭祀公業楊同益」及台中市文化資產處共同推動，以公私協力、藝術創作活化百年古厝，展現海線文化傳承與美感教育成果。

「楊宅時刻聯展」由清水國中資優前導班學生創作，包含「泥鐘 × 楊宅線稿展」及「陶盤 × 楊宅鑿花展」，透過文史走讀與藝術實作，將古厝建築之美轉化為創意作品。

「泥鐘 × 楊宅線稿展」由文史老師蔡文能帶領走讀、楊培亨老師指導創作，學生以白描線稿勾勒楊宅建築與周邊地景，融入圓形、方形及正六邊形水泥掛鐘，讓老宅記憶隨鐘針流轉，展現時間與建築的對話。

「陶盤 × 楊宅鑿花展」則由陶藝家白宗平指導，以楊宅格扇門木雕為靈感，將「春茶、夏荷、秋菊、冬梅」及鹿、鷺等吉祥紋樣，刻畫於直徑15公分的陶盤，讓傳統工藝透過年輕世代的創作延續。

系列活動除藝術聯展外，10月24日已舉辦「泥栽楊宅遊」，結合古厝導覽與植栽手作，推廣文化體驗與生活美學；臺中港區藝術中心清風樓廣場持續於雙週日舉辦「公益小願市集」，促進在地手作工藝與社區交流。

12月13日「小願音樂季」將邀請清水高中、大甲高中、中港高中、龍津高中、國立苑裡高中及縣立苑裡高中等六校吉他社團，於台中港區藝術中心清風樓廣場聯合演出，以青春樂音為秋季藝文活動畫下句點。

清水小願文化創意協會表示，期盼透過學校、文化資產所有權人及公部門合作，讓百年楊宅成為藝術教育與文化體驗的場域，使歷史建築融入當代生活，延續在地文化記憶。祭祀公業楊同益管委會管理人楊偉甫表示，樂見清水小願文化創意協會透過藝術與清水國中資優前導班的結合，讓百年楊宅展現不同以往的文化風貌，讓更多民眾認識古厝的歷史價值，並共同守護珍貴的文化資產。「楊宅時刻聯展」即日起至12月13日，每周六、周日上午10時至下午4時開放參觀。

台中清水小願文化創意協會主辦、清水國中策展的2026小願秋藝趣「楊宅時刻」系列活動，今天在清水社口楊宅舉辦聯展記者會。圖／主辦單位提供

台中清水小願文化創意協會主辦、清水國中策展的2026小願秋藝趣「楊宅時刻」系列活動，今天在清水社口楊宅舉辦聯展記者會。記者游振昇／攝影