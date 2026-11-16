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南投砸1.6億蓋4層樓 原鄉6村落托嬰、日照全包了
南投原鄉長照社福資源較平地缺乏，縣府斥資1.6億元在信義鄉興建「同富長照創新整合型服務場館」，以支應長照、托嬰及社區活動等地方需求，今動土，2028年10月可望完工。縣長許淑華說，將服務同富地區6村落，達成在地全齡照顧。
南投縣長許淑華指出，同富老人會早在5年前就提出改善會館空間需求，唯當地公共設施用地取得不易，覓地重新規畫面臨挑戰，幸經信義鄉公所協調，台灣大學實驗林提供土地，並在縣議會支持下，總算讓地方期盼多年的建設得以實現。
而縣府取得台大同意提供同富段729地號土地後，經跨機關協調，2024年完成社福用地編定，並向中央爭取獲核定長照及托育補助合計約1億826萬元，縣府自籌5670萬元，總經費約1億6496萬元興建「同富長照創新整合型服務場館」。
縣府社會及勞動局表示，同富長照創新服務場館位於新桐林橋旁，將拆除舊有同富社區活動中心，新建地上4層大樓，總樓地板面積約1743平方公尺，打造結合托嬰、長照及社區活動的多功能空間，今天動土，預計2028年10月完工。
經規畫，1樓將設公辦民營托嬰中心，可收托12名0至2歲嬰幼兒，另設居家式長照機構可到宅協助60名失能者；2樓為巷弄長照站兼社區活動中心，可服務70名長輩；3樓為日間照顧中心可收托30名長輩；4樓為休憩平台及工作間。
許淑華，該大樓興建整合老幼照顧與社區活動需求，完工後服務範圍涵蓋同富、神木、東埔、卡里布安、望美及羅娜等6村落，可供居民交流互動，更讓幼兒與長輩能在熟悉的日常環境中獲得照顧在地安心生活，同時減輕原鄉家庭照顧負擔。
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