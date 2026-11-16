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南投砸1.6億蓋4層樓 原鄉6村落托嬰、日照全包了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府斥資1.6億元興建信義鄉同富長照創新整合型服務場館，今動土，預計2028年10月完工，支應當地6村落長照、托嬰及社區活動等需求。圖／南投縣政府提供
南投縣政府斥資1.6億元興建信義鄉同富長照創新整合型服務場館，今動土，預計2028年10月完工，支應當地6村落長照、托嬰及社區活動等需求。圖／南投縣政府提供

南投原鄉長照社福資源較平地缺乏，縣府斥資1.6億元在信義鄉興建「同富長照創新整合型服務場館」，以支應長照、托嬰及社區活動等地方需求，今動土，2028年10月可望完工。縣長許淑華說，將服務同富地區6村落，達成在地全齡照顧。

南投縣長許淑華指出，同富老人會早在5年前就提出改善會館空間需求，唯當地公共設施用地取得不易，覓地重新規畫面臨挑戰，幸經信義鄉公所協調，台灣大學實驗林提供土地，並在縣議會支持下，總算讓地方期盼多年的建設得以實現。

而縣府取得台大同意提供同富段729地號土地後，經跨機關協調，2024年完成社福用地編定，並向中央爭取獲核定長照及托育補助合計約1億826萬元，縣府自籌5670萬元，總經費約1億6496萬元興建「同富長照創新整合型服務場館」。

縣府社會及勞動局表示，同富長照創新服務場館位於新桐林橋旁，將拆除舊有同富社區活動中心，新建地上4層大樓，總樓地板面積約1743平方公尺，打造結合托嬰、長照及社區活動的多功能空間，今天動土，預計2028年10月完工。

經規畫，1樓將設公辦民營托嬰中心，可收托12名0至2歲嬰幼兒，另設居家式長照機構可到宅協助60名失能者；2樓為巷弄長照站兼社區活動中心，可服務70名長輩；3樓為日間照顧中心可收托30名長輩；4樓為休憩平台及工作間。

許淑華，該大樓興建整合老幼照顧與社區活動需求，完工後服務範圍涵蓋同富、神木、東埔、卡里布安、望美及羅娜等6村落，可供居民交流互動，更讓幼兒與長輩能在熟悉的日常環境中獲得照顧在地安心生活，同時減輕原鄉家庭照顧負擔。

南投縣長許淑華今主持信義鄉同富長照創新整合型服務場館動土典禮，該場館預計2028年10月完工，支應當地6村落長照、托嬰及社區活動等需求。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華今主持信義鄉同富長照創新整合型服務場館動土典禮，該場館預計2028年10月完工，支應當地6村落長照、托嬰及社區活動等需求。圖／南投縣政府提供

南投縣政府斥資1.6億元興建信義鄉同富長照創新整合型服務場館，今動土，預計2028年10月完工，支應當地6村落長照、托嬰及社區活動等需求。圖／南投縣政府提供
南投縣政府斥資1.6億元興建信義鄉同富長照創新整合型服務場館，今動土，預計2028年10月完工，支應當地6村落長照、托嬰及社區活動等需求。圖／南投縣政府提供

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