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台中市長選舉 16民團籲候選人就市政議題深入論述
台中市長選舉倒數，社團法人好民文化行動協會等16個公民團體今天呼籲市長候選人，嚴肅針對市政議題進行論述，讓選民有充足資訊了解候選人未來的施政作為，並拒絕口水及低俗造勢。
距離28日投票僅剩12天，包括好民文化行動協會、人本教育基金會中部辦公室、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、台中基地協會、台灣中城再生文化協會、台中市新文化協會等16個公民團體公開呼籲市長候選人在最後關鍵時刻，不可再漠視市民對台中市政的知情權。選舉文化，不該倒退回低俗與不尊重。
民團表示，台中作為全台第二大直轄市，卻連一場能讓候選人正面交鋒、針對重大市政進行交叉詰問的電視辯論會都遲遲等不到，只剩下明天的公辦政見發表會，彷彿這場攸關台中市政與台中願景的民主選舉，只剩下投票結果，而非過程。
民團指出，民主選舉不該只是投票結果，選舉過程是深化公民社會、檢視政治與日常生活的重要機會。呼籲市長候選人們在最後關鍵時刻，不可再漠視市民對台中市政的知情權。
民團並針對市長候選人提出3項呼籲，包括1、嚴肅針對困擾市民日常的市政議題進行深入論述，讓市民有充足的資訊瞭解未來4年的作為；2、民主選舉是深化公民文化的機會，請勿倒退回低俗與不尊重性別的文化氛圍；3、給予市民好的選舉過程與品質，共同讓選舉過程映照未來城市願景。
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