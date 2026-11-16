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南投信義鄉同富長照場館動土 提升原鄉老幼照顧

中央社／ 南投縣16日電

南投縣信義鄉同富長照創新整合型服務場館今天動土，縣府說，完工後服務範圍涵蓋同富、神木、東埔、卡里布安、望美、羅娜等村，透過老幼照顧與社區服務整合，減輕家庭負擔。

南投縣政府推動信義鄉同富長照創新整合型服務場館，縣長許淑華今天出席動土典禮表示，投入總經費約新台幣1億6496萬元，預計民國117年10月完工，感謝衛生福利部、南投縣議會支持及信義鄉公所協調、國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處提供土地。

許淑華說，縣府以「一國中學區一日照中心」為目標，持續布建在地照顧資源，因此規劃老人及社區活動空間時，也整合日間照顧、居家服務、托嬰需求，讓場館發揮更完整功能，此處未來將服務同富國中學區村落，讓幼兒、長者在熟悉環境獲照顧。

南投縣政府社會及勞動局表示，同富場館舊建物原為同富社區活動中心，拆除後規劃地上4層樓，1樓設公辦民營托嬰中心，可收托12名0歲至2歲嬰幼兒，及居家式長照機構，2樓為巷弄長照站、3樓為日間照顧中心、4樓休憩平台及工作間，總樓地板面積1743平方公尺。

社勞局表示，取得台大同意提供土地後，由縣府主導興辦，公所協助辦理借地及相關協調，籌辦期間須處理基地既有建物、環境敏感地區審查及用地編定等問題，經跨機關協調於113年完成社福用地編定，中央補助1億826萬元、縣府自籌5670萬元。

南投 長照 照顧

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