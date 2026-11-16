喊出「吃在北平、穿在天津」 中市里長盧冬松同額邁向8連霸

台中市北區賴興里長盧冬松，1998年當選至今連任7屆，今年不僅邁入第8屆，而且同額競選增至第5次。雖然沒有競爭對手，但他仍認真的擬好競選口號「咱是一家人~擕手向前行」希望里民能像一家人般，大家都能幸幸福福的一起向前行。

只談賴興里，很多人也許不知在哪裡。但若提起北平路、天津街，大家就不陌生了。尤其是盧冬松剛當上里長那年要辦元宵節活動，心想該如何吸引大家注意。他想到里内的北平路小吃聚集，而天津路則有服飾批發群聚，因此想出「吃在北平、穿在天津、住在賴興」的口號，沒想到一炮打響了這兩條路的特色，現在大家都朗朗上口。他後來也還因此向市府提案，組成「天津路服飾商圈」並擔任首屆主委，帶動地方商機。

盧冬松原本從事傳播業，生意做的不錯，但為了想打造好自己的居住環境好，決定放下生意，參選里長，並從此全職擔任里長。看到地方在他號召下，大家一起努力，生活環境變好了，他就感覺很欣慰。

他說，一般人並不常找里長，會找的多是弱勢族群。像是要申請低收入戶，有獨居老人需要協助，又或是鄰里間有紛爭的，都需要里長協助。他常見有慈善團體即使成員都已是有錢人，也都到獨居老人家打掃，回饋社會。而他擔任里長，更有機會服務，心裡也就更為踏實。

另像是成立守望相助隊、環保志工隊、社區發展協會，還設置關懷據點關心年長者，以及母親節時為里內媽媽們健康檢查，每月環保日打掃里內大街小巷等，經常都能感受到里民的肯定，他也為此很有成就感。

年已70的盧冬松說，雖然今年又是同額競選，但他絲毫沒有懈怠之心，仍希望里民要出來投票，用高票支持他，他未來會再繼續認真服務大家，讓這個大家庭更溫馨和諧，大家一起創造更新颖、亮麗的社區環境。