斥資2.8億元綠建築設計 彰化田中鎮第一市場重建工程動土了

彰化縣田中鎮第一公有零售市場重建計畫，4年前曾是鎮長選戰重要話題也翻轉選情，鎮公所改朝換代後積極爭取拆除重建經費，今舉行動土典禮，預計最快2028年的年中完工，期許給鎮民明亮潔淨的採購空間並活絡市區經濟發展。

祥獅獻瑞揭開田中鎮第一公有零售市場重建計畫動土典禮序幕，縣政府參議柯呈枋代表縣長王惠美到場致上祝賀，前經濟部長王美花以中央核定重建計畫首長的身分出席，並表示自己是彰化縣二水鄉人，記得自己小時候常到鄰鎮田中，對鎮上景象到現在很有印象，後來看到第一市場「圍很久」就好奇為何圍起來都不動。

「這位鎮長沒經費要追到有補助為止。」王美花表示，田中鎮長蕭淑芬爭取經費拆除重建田中第一市場，經由經濟部人員專業審核，認為重建田中第一市場是「夠格的」，一定要支持，都市計畫委員會雖有意見，用一些時間來回修改和審查，但終究要調整好，整個作業也算非常快速，今她到現場看到典雅現代化的市場模擬圖，覺得這是田中鎮新地標，等到落成啟用她希望再來參加盛會。

鎮長蕭淑芳說，田中鎮第一公有市場被鑑定為危樓，不被地方歡迎還變成髒亂點，她就任鎮長後率領鎮公所團隊撰寫計畫書提交經濟部，當時部長王美花很高興第一市場要拆除重建，核定補助9326萬元，加上田中鎮代會通過鎮公所編列1億5500萬元預算，及縣政府補助合併興建東路活動中心1千萬元、拆除費500萬元，總經費2億8千萬元將拆除新建地下一層、地上三層的全新大樓。

她指出，去年3月先拆除舊市場大樓，並向縣政府申請建照，因牽涉都市計畫內拆除市場，必須經縣都委會審議，歷經11個月終於在今年7月27日通過，10月13日取得建造執照，今舉行動土典禮，預計117年的年中或下半年完工，希望建好以活絡田中市中心經濟脈動，給鄉親有好的採買空間、攤商有好的營業場地。

值得一提的是田中鎮第一公有市場新大樓採綠建築設計，地上單層樓地板面積約363坪，一、二樓規畫為攤位及鋪位，預定116個攤位和商鋪，一樓北側設置42格機車停車格，至於三樓作為社區聯合活動中心；地下室樓地板面積約480坪，規畫36格停車格。市場周邊設置綠化帶及景觀座椅，提供便利舒適的購物、休閒及友善的人本步行空間。