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世界號郵輪靠泊台中港 可移動旅客橋上下船更便利

中央社／ 台中16日電

有「海上豪宅」之稱的郵輪「世界號」（The World）今天靠泊台中港。首次啟用可移動的旅客橋，可因應靠泊位置移動且可依照潮汐高低調整對應艙口高度，旅客上下船更安全便利。

台中港務分公司今天表示，睽違9年，私人住宅型郵輪「世界號」再度蒞臨台中港，航程自香港出發，抵達台灣後停靠基隆港及台中港，展開下一階段航程。

世界號靠泊台中港另一項亮點是首次啟用可移動的旅客橋，透過可移動式設計及多層高度出口，靈活配合不同郵輪艙門高度與港區潮汐變化，內部有無障礙坡道，提升旅客上下船的安全性與便利性，展現台中港持續優化國際郵輪接待服務的用心。

參山國家風景區管理處副處長廖錫標表示，此次到訪的「世界號」為全球知名的私人住宅型郵輪，船上設有住戶持有的私人住宅，並由住戶參與年度航程規劃，以環遊世界、深度探索各地文化為特色。船上旅客重視高品質旅遊與在地文化體驗，為中台灣拓展國際高端觀光市場帶來新契機。

台中港務分公司提到，台中港今年重新銜接國際郵輪觀光市場，全年共有6艘次國際郵輪靠泊，世界號為今年最後一艘預報靠泊的郵輪。未來將持續攜手地方政府及觀光業者，整合港埠與觀光資源，提升郵輪接待服務品質。

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