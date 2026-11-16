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候選人看板竟沒本人！彰化民代讓毛孩站C位 選戰文宣物賣萌超夯

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
爭取連任的彰化縣議員莊陞漢、彰化市南區市民代表江炳輝及西區市民代表周平都是愛狗、愛貓人士，這次聯手推出毛小孩提袋文宣相當搶手。圖／莊陞漢提供
爭取連任的彰化縣議員莊陞漢、彰化市南區市民代表江炳輝及西區市民代表周平都是愛狗、愛貓人士，這次聯手推出毛小孩提袋文宣相當搶手。圖／莊陞漢提供

選戰看板百百款，有人比政見、有人拚人氣，彰化卻出現一面主角不是候選人，而是毛小孩的看板；爭取連任的彰化縣議員莊陞漢、南區市民代表江炳輝及西區市民代表周平都是愛狗、愛貓人士，這次聯手推出毛小孩提袋文宣受到歡迎，江炳輝更讓毛孩登上看板主角，整面看板不見自己的人頭照，成為街頭選戰中的另類看板。

三人都是愛毛孩的飼主，莊陞漢以前養過狗，現在家中有兩隻貓；周平養了兩隻米克斯；江炳輝則養了兩隻法鬥。在毛孩逐漸成為許多家庭重要成員的時代，三人的共同政見都是持續推動友善毛孩城市、打造寵物公園，讓飼主能帶著毛孩安心出門，也希望吸引更多觀光客到彰化。

江炳輝說，自己從小就喜歡動物，長期和朋友投入動物救援、募集物資，自己飼養的法鬥也是救援而來。日前朋友提供牆面讓他掛看板，他便決定以「守護毛孩」為主題，畫面採用今年動保界關注的中國「旺旺事件」，並打上「可以不愛，不要傷害」，整面看板沒有自己的照片，只有「邀請您一起營造友善城市」，希望傳達守護毛孩的理念。

莊陞漢說，喜歡毛孩的民眾很多，自己也是「貓派」、「狗派」，但友善動物環境仍需要時間推動，未來將與市民代表攜手，爭取在彰化打造更多寵物友善空間，讓毛孩有地方活動，也讓飼主能更自在地帶寵物出門，進一步吸引觀光客到彰化。

彰化市南區市民代表江炳輝投入動物救援、募集物資，自己飼養的法鬥也是救援而來，近日推出毛小孩提袋文宣品相當搶手。圖／江炳輝提供
彰化市南區市民代表江炳輝投入動物救援、募集物資，自己飼養的法鬥也是救援而來，近日推出毛小孩提袋文宣品相當搶手。圖／江炳輝提供

彰化市南區市民代表江炳輝長期投入動物救援、募集物資，日前朋友提供牆面讓他掛看板，他以「守護毛孩」為主題，整面看板不見自己的人頭照。圖／江炳輝提供
彰化市南區市民代表江炳輝長期投入動物救援、募集物資，日前朋友提供牆面讓他掛看板，他以「守護毛孩」為主題，整面看板不見自己的人頭照。圖／江炳輝提供

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