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彰化和美轉運站動土 規劃商場及500格汽機車位

中央社／ 彰化16日電

彰化和美轉運站舉行動土典禮，打造地下1層、地上8層多功能複合建築，1樓戶外規劃3席客運月台，1到4樓打造1500多坪商業空間，另地下1樓314格機車位，5至8樓186格汽車位。

「和美轉運站暨停車場新建工程」舉行動土典禮，出席的有彰化縣長王惠美、和美鎮長林庚壬以及民主進步黨彰化縣議員賴清美等人。

王惠美致詞時說，和美轉運站暨停車場工程，原預定採用BOT模式辦理，但招商過程不如預期，為提供民眾更便捷的生活與停車空間，由縣府全額自籌投入新台幣10億8000萬元。

王惠美指出，縣府規劃興建地下1層、地上8層的多功能複合式建築，預計民國118年10月完工，而大樓1樓戶外區規劃3席客運月台，且保留未來擴充至5席空間，室內則配置舒適的候車大廳與化妝室。

王惠美表示，大樓地上1至4樓打造1500多坪商業空間，未來規劃引進知名餐飲與生活零售品牌；在停車空間方面，地下1樓將設314格機車格，地上第5至8樓規劃186格汽車格，並全面導入智慧停車系統，有效緩解和美鎮的停車壓力。

和美鎮長林庚壬則說，很高興看到和美轉運站動土，而鎮公所負責提供土地，未來打造一座地下1層、地上8層樓高的多功能複合式新地標，共同營造幸福和美。

縣府指出，未來轉運站除了能搭乘客運以外，還規劃智慧公共自行車MOOVO租賃站、計程車專用排班區及在地幸福巴士的停靠站。期望透過這座全新的轉運站，一次滿足民眾在轉乘、停車與購物的多元需求。

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