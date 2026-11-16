台中后豐鐵馬道高低不平…孩子慘摔陰部流血 中市觀旅局將巡查改善

一名家長昨天帶孩子到台中市后豐鐵馬道騎自行車，行經大甲溪花樑鋼橋處，因為地面高低不平導致重摔，造成孩子陰部流血、爸爸鼠蹊部受傷，家長將受傷經歷PO網，呼籲維護單位重視。台中市觀光旅遊局指出，對此高度重視，並已錄案處理，將會同技師現勘，並提醒騎士減速慢行。

民眾在Threads發文指出，昨天帶孩子來騎自行車，行經大甲溪花樑鋼橋處，因地面有高低差，在無預警下全家不慎重摔，匆忙趕往醫院就醫，孩子陰部流血不止、爸爸鼠蹊部縫了4針，返回租車行還車，車行表示近期已發生2件受傷意外，代表這不是首例。

民眾表示，這裡的風景真的很美，但部分路面高低不平，騎車時真的要特別小心，希望維護單位可以重視鐵馬道的路面平整，期望不要再有下一個受傷的家庭。

觀光旅遊局表示，已錄案處理，將立即派員會同專業技師前往現場勘查，針對該路段路面高低差及通行安全進行檢視，必要時先行設置警示設施，以維護遊客安全，並加強沿線巡查及設施維護，避免類似事故再次發生。

觀旅局提醒，因花梁鋼橋為舊山線鐵路改建，既有道路寬度較窄，呼籲遊客騎乘自行車通過時應減速慢行，並隨時注意前方車輛及路面狀況，降低事故發生機會。