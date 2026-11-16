楊瓊瓔爭取2500萬優化后里鳳凰山步道 增設公廁護欄及休憩平台

台中市后里區鳳凰山步道將投入2500萬元全面優化！立委楊瓊瓔16日邀集中央、地方單位會勘，爭取水保署支持經費，規畫增設公廁、觀景平台及安全護欄，並改善老舊涼亭與瞭望台，提升步道安全與休憩品質。水保署預計明年初完成計畫核定，市府觀旅局目標於6月底前完成規劃設計及發包，並於12月底前完工。

鳳凰山步道擁有豐富的樟樹林、竹林生態及開闊視野，是后里居民日常運動、親子踏青的重要去處，也鄰近在地果園及農特產區，吸引不少民眾前來健行。不過，隨著設施使用年限增加，加上風雨侵蝕，部分木造平台、涼亭已有老舊損壞情形，部分支線缺乏公共廁所及邊坡防護設施，影響民眾使用安全與便利性。

楊瓊瓔16日上午邀集農業部農村發展及水土保持署、台中市政府觀光旅遊局、后里區公所，以及市議員陳本添、邱愛珊、后里區農會總幹事陳清琪、仁里里長鐘基文及社區代表等人實地會勘。

陳清琪指出，鳳凰山步道每天都有不少鄉親及遊客健行，若能全面改善休憩與安全設施，不僅能照顧長輩及親子族群，也有助串聯周邊農業資源，帶動地方農遊發展。

市府觀旅局簡報指出，這次工程以保留原有林蔭步道特色為原則，尊重現地植被及自然景觀，改善範圍分為主線與支線。支線部分，將在朝崑宮旁增設休憩觀景平台及公共廁所，並針對容易落石及路緣高低差較大的路段，設置杉木樁護坡及安全護欄，同時增設觀景休憩設施；主線則將在步道中段增設座椅，既有木造平台進行護木漆保養，老舊、鏽蝕的涼亭及瞭望台也將更新或改善。

水保署表示，鳳凰山步道兼具生態保育與農村休閒價值，對於市府提出的2500萬元工程計畫將全力支持及協助，並建議採取生態工法與減量設計，兼顧設施安全及原有林蔭景觀。觀旅局主秘廖偉志表示，市府將配合中央審查期程，加速後續規劃設計及行政作業。

市議員陳本添表示，鳳凰山步道是后里人的驕傲，過去不少長輩反映缺乏公廁及護欄，感謝楊瓊瓔積極向中央爭取經費，回應地方多年需求；邱愛珊指出，步道改善後將更適合不同年齡層民眾使用，未來也會持續監督工程品質與進度。

楊瓊瓔服務處表示，休閒綠地設施完善，不只是硬體建設，更攸關地方生活品質。楊瓊瓔將持續追蹤計畫進度，盼透過步道設施升級及周邊觀光節點串聯。