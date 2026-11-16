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月薪上看4.9K！南投森林護管員放榜 原住民錄取占一半 還有姊弟齊上榜

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
林保署南投分署招考森林護管員，月薪上看49K，但須深入山林要有好體力、會騎檔車，今放榜。圖／林保署南投分署提供
林保署南投分署招考森林護管員，月薪上看49K，但須深入山林要有好體力、會騎檔車，今放榜。圖／林保署南投分署提供

林業保育署南投分署招考森林護管員8人，即俗稱的「巡山員」，須深入山林要有好體力、會騎檔車，但月薪上看49K，今年吸引36人報考，經術科、筆試及口試等評選，今放榜，錄取半數為原住民，還有姊弟同榜，為山林守護注入新力量。

林保署南投分署指出，森林護管員工作樣態多元，像是搶救森林火災、巡護步道、野生動植物保育及林地管理等均工作項目，是第一線的山林守護者，尤其轄管範圍涵蓋南投、彰化、雲林及部分台中市，區域內3000公尺以上高山更多達22座。

隨部分人員陸續退休，近年辦理森林護管員甄選，招募有志於森林保育、守護山林的生力軍，今年招考森林護管員8人，應考資格為高中以上畢業，雖不限科系，但須具備良好體能能夠負重，還要會騎檔車，以因應高山林野環境的勤務需求。

由於，森林護管員起薪每月薪酬3萬3198元起，進用依年終考核可逐步加薪，最高每月可達4萬9797元，而其工作內容雖不輕鬆，但今年仍吸引36人報名，但最終僅有27人到考，經術科、筆試及口試等階段甄試評選後，今天放榜。

該分署表示，今年正取8人中，有4名原住民族人員入榜，還有一對姊弟上榜，姊姊喜愛森林資源調查及育林工作，弟弟熟悉地理資訊系統（GIS）操作，具備野生動物及昆蟲辨識能力，各有所長，反映森林護管工作需要多元專業人才投入。

此次錄取人員預計於2027年1月4日報到入職，後續依規受訓，再分發至相關工作站，期盼新進人員結合自身專長與在地經驗，與現有團隊共同守護山林環境，甄試結果可至南投分署官網（https://nantou.forest.gov.tw）「事求人」專區查詢。

林保署南投分署招考森林護管員，月薪上看49K，但須深入山林要有好體力、會騎檔車，今放榜。圖／林保署南投分署提供
林保署南投分署招考森林護管員，月薪上看49K，但須深入山林要有好體力、會騎檔車，今放榜。圖／林保署南投分署提供

林保署南投分署招考森林護管員，月薪上看49K，但須深入山林要有好體力、會騎檔車，今放榜。圖／林保署南投分署提供
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林保署南投分署招考森林護管員，月薪上看49K，但須深入山林要有好體力、會騎檔車，今放榜。圖／林保署南投分署提供

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