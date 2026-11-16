和美轉運站等了多年終於動土！10.8億打造8層樓 還有近1500坪商業空間

彰化縣和美轉運站暨停車場新建工程歷經多年波折，今天終於舉行動土典禮。全案由彰化縣政府自籌10億8000萬元興建，規劃打造地下1層、地上8層的多功能複合式建築，除了設置客運月台，也將提供314個機車位及186個汽車位，並規劃近1500坪商業空間，未來可望引進餐飲及生活零售品牌，預計2029年10月完工。

彰化縣長王惠美表示，和美轉運站原規劃採BOT方式辦理，但招商過程不如預期，為了提供民眾更便利的交通及停車空間，最後決定由縣府全額自籌10億8000萬元興建，和美鎮公所則負責提供土地，在鎮民代表會支持下共同推動工程。

王惠美指出，轉運站1樓戶外區規劃3席客運月台，並預留擴充至5席的空間，室內則設有候車大廳及化妝室；地上1至4樓規劃近1500坪商業空間，未來將引進知名餐飲及生活零售品牌，提供居民及旅客更多元的消費選擇。

停車空間方面，地下1樓規劃314個機車位，地上5至8樓則設置186個汽車位，並導入智慧停車系統，盼改善和美鎮中心停車空間不足的問題。建築外觀則融入和美在地紡織編織意象及道東書院紅磚風貌，並結合立體綠化與太陽能光電設計。

和美鎮長林庚壬表示，轉運站經過鎮公所、代表會與縣府協調，最後由縣府全額出資10億8000萬元，鎮公所負責提供土地，未來完工後將成為和美新的多功能複合式地標。

彰化縣議員賴清美表示，和美轉運站延宕多年，如今終於動土，工程經費全由縣府支應，相信未來轉運站啟用後，對和美、線西及伸港地區都會有很大幫助。

彰化縣和美轉運站暨停車場新建工程今天終於舉行動土典禮，除了設置客運月台，也將提供314個機車位及186個汽車位，並規劃近1500坪商業空間。記者林敬家／攝影