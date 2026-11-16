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風的餐桌風味選物市集 21日台中歌劇院戶外草地登場

中央社／ 台中16日電

台中市財團法人上下游文化基金會與台中國家歌劇院攜手舉辦的「風的餐桌」風味選物市集，將於21、22日在歌劇院戶外草地登場，邀集逾50名農夫及61個品牌進駐。

上下游文化基金會執行長蕭名宏今天說明，這場風的餐桌風味選物市集，將有超過50名農夫與風土職人、61個品牌進駐，另有8場主題餐桌，由職人與專家親自創作解說，讓台中國家歌劇院曲牆下，呈現一處能吃、能逛、能與生產者面對面暢談交流的市集。

蕭名宏表示，為期2天的活動，每天從上午10時30分到下午6時登場，這場以探索及傳達「食物從那裡來？」理念為核心價值的風味選物市集，結合了對土地、食物、環境、小農的關懷，也是另類音樂、文化、藝術饗宴。

蕭名宏指出，他們主張食品應標示原料來源，讓消費者可以查證與選擇食品的公開資訊，餐桌就再也不只是飲食消費的場域，也是實踐知情權與推動食品透明的重要起點。

主辦單位表示，這場市集設在台中國家歌劇院戶外的開闊草地，曲牆建築立在身後，風從攤位與餐桌之間穿過，現烤仙貝的焦香、現萃茶與咖啡的熱氣，連同現場的吉他聲，將一起在草地上散開，歡迎大家前來體驗。

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