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食物從那裡來？ 台中國家歌劇院旁的草地市集21、22日揭曉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市上下游文化基金會和台中國家歌劇院11月21及22日兩天將共同在歌劇院4號門戶外草地，舉辦一場「上下游 風的餐桌」風味選物市集。圖／台中市上下游文化基金會提供
台中市上下游文化基金會和台中國家歌劇院11月21及22日兩天將共同在歌劇院4號門戶外草地，舉辦一場「上下游 風的餐桌」風味選物市集。圖／台中市上下游文化基金會提供

台中市上下游文化基金會和台中國家歌劇院11月21及22日兩天將共同在歌劇院4號門戶外草地，舉辦一場「上下游 風的餐桌」風味選物市集。活動結合對土地、食物、環境、小農的關懷，也是另類音樂、文化、藝術饗宴，但核心意義是探索及傳達「食物從那裡來？」，歡迎大家前往。

基金會執行長蕭名宏說，市集有超過 50 位農夫與風土職人、61個品牌進駐，還有8場主題餐桌。由職人與專家親自創作解說，讓歌劇院曲牆下，呈現一座能吃、能逛、能與生產者面對面暢談交流。

他說，現代消費者購買食品時，鮮少仔細看成分標示，這些就是「標籤沒說清楚」的地方。「上下游文化基金會」支持小規模生產者，不希望未來的市場只剩下少數工廠化生產的大品牌，讓普羅大眾越來越難知道食物究竟從何而來，也使得農業真實的價值一直被忽略」換言之，揭開食物從哪裡來的神秘面紗，是此次活動是重要的核心價值，也是他們舉辦這場市集的初衷。

蕭名宏說，他們主張食品應標示原料來源，讓消費者可以查證與選擇食品的公開資訊，餐桌就再也不只是飲食消費的場域，也是實踐知情權與推動食品透明的重要起點。

台中市上下游文化基金會和台中國家歌劇院11月21及22日兩天將共同在歌劇院4號門戶外草地，舉辦一場「上下游 風的餐桌」風味選物市集。圖／台中市上下游文化基金會提供
台中市上下游文化基金會和台中國家歌劇院11月21及22日兩天將共同在歌劇院4號門戶外草地，舉辦一場「上下游 風的餐桌」風味選物市集。圖／台中市上下游文化基金會提供

台中市上下游文化基金會和台中國家歌劇院11月21及22日兩天將共同在歌劇院4號門戶外草地，舉辦一場「上下游 風的餐桌」風味選物市集。圖／台中市上下游文化基金會提供
台中市上下游文化基金會和台中國家歌劇院11月21及22日兩天將共同在歌劇院4號門戶外草地，舉辦一場「上下游 風的餐桌」風味選物市集。圖／台中市上下游文化基金會提供

台中 市集 國家歌劇院

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