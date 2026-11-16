臺中拚永續 打造環保、宜居綠色城市

面對全球淨零碳排與城市永續發展趨勢，臺中市積極推動環保與城市永續，透過外埔綠能生態園區將廚餘轉化為綠電與農業資源，落實循環經濟。市府並將永續理念延伸至都市發展，透過太平育賢好宅與綠空鐵道軸線計畫等建設，獲國際大獎肯定，打造宜居綠色城市。

其中，全國首座「廚餘厭氧生質能源廠」外埔綠能生態園區，是臺中推動循環經濟的重要亮點。園區每年處理生廚餘超過二萬八千公噸，近兩年發電量均超過三百萬度，自二○二○年發電以來，累計產電逾一千八百五十六萬度，每公噸生廚餘約可產生一百廿五至一百五十度綠電，將原本需要處理的廢棄物轉化為再生能源。

廚餘能源廠擴建 年處理量提升

因應中央二○二七年廚餘政策，市府超前部署園區擴建，原有厭氧發酵設施年處理量三萬公噸，擴建後將增加二萬四千公噸，另增設高效堆肥設施，增加三萬六千公噸處理量，年處理量將提升至九萬公噸。

園區並建構廚餘油回收、沼渣再製肥、沼液回田及沼氣綠電四大循環系統，將沼渣製成肥料、廚餘廢水轉化為沼氣發電，減少外運成本及運輸碳足跡，降低環境負荷；沼液、沼渣也回歸農地，與在地農民合作種植稻米、芋頭等作物，落實「從餐桌到餐桌」理念，創造環保、能源與農業多贏局面，獲天下雜誌「城市治理卓越獎」環境保護組首獎。

全國首座「廚餘厭氧生質能源廠」外埔綠能生態園區，是臺中推動循環經濟的重要亮點。圖／臺中市政府提供

太平育賢二、三期 獲卓越建設獎

在都市發展方面，市府以宜居、永續及人本為願景，從居住需求到公共空間改善，提升城市環境品質。太平育賢二、三期好宅獲全球卓越建設獎合宜住宅類金獎，透過長達三百公尺的綠意廊道串聯社區各期基地。好宅另整合托嬰中心、幼兒園、長者日照中心、生活服務店鋪及家庭福利服務中心，打造全齡共融的生活環境，讓不同世代都能共享公共設施。

推宜居建築獎勵 增加都市綠意

市府自二○一九年推動宜居建築獎勵，鼓勵民間建案導入垂直綠化、植生牆及複層式露台，增加都市綠意、改善建築微氣候。法規持續優化下，不僅吸引大批品牌建商響應，在水泥叢林中創造出立體花園景致，五年來逾二百件宜居建築完工案，為城市織就大片綠意，有效減緩都市熱島效應，展現低碳永續的城市轉型成果。

此外，綠空鐵道軸線計畫利用鐵路高架化後釋出的空間，打造全長約一點六公里綠色廊道，保留舊鐵軌及舊臺中車站月台等歷史資產，結合透水鋪面、無障礙動線與休憩設施，串聯車站商圈、文化園區與綠川水岸，讓城市重新連結，拿下全球卓越建設獎文化資產類銀獎。

都發局長李正偉表示，市府持續整合建築品質、公共服務與都市設計，讓城市建設不只追求硬體成果，更回應市民生活需求，打造有溫度、有韌性且永續共融的宜居城市。