鹿港鎮長選戰楊妙月、陳素月「雙月合體」 施佩妤搬電子花車拚人氣

距離投票日不到兩周，彰化鹿港鎮長選戰持續升溫。民進黨候選人楊妙月今天成立崙尾競選總部，縣長候選人陳素月一天內兩度進鹿港，與楊妙月合體拉抬選情；無黨籍候選人施佩妤則舉辦地方座談會，日前更將電子花車搬進競選活動，吸引300多名鄉親到場。

陳素月今天一早先與楊妙月出席鹿港馬拉松活動，隨後轉往埔鹽、田尾跑攤，近午再度回到鹿港，出席楊妙月崙尾競選總部成立大會。陳素月表示，楊妙月擔任兩屆縣議員，為民服務細心、耐心、用心，地方有目共睹，丈夫、前鹿港鎮長黃振彥擔任鎮長期間，楊妙月也擔任助理全鎮跑透透。選戰進入最後階段，她呼籲支持者一人拉十票，讓「縣鎮同心」帶動鹿港發展。

陳素月送上月亮造型氣球給楊妙月，象徵「雙月合體、絕對無敵」；身兼競總主委的立委陳秀寳則送上台北市長候選人沈伯洋簽名的「洋流」球棒，祝福楊妙月強棒出擊。楊妙月表示，自己是「崙尾媳婦」，參與公共事務以來始終兢兢業業，選戰最後階段會全力以赴。

立委王義川替楊妙月披上彩帶後提醒支持者不能掉以輕心。他表示，鹿港選情勢均力敵，這已是他第三次替楊妙月助選，尤其昨天王惠美首度與國民黨縣長候選人魏平政合體站台，呼籲鄉親要更謹慎，全力顧好鹿港。

另一方面，施佩妤日前在草中里草港中庄保安宮前廣場舉辦座談會，團隊特別以電子花車作為舞台，打破過往單向宣講模式，吸引超過300名鄉親到場。彰化縣長王惠美等人也到場力挺，肯定施佩妤從學生時代擔任古蹟解說員、接任鹿港文青會主委，到歷經三屆里長及一屆縣議員歷練，熟悉地方、了解基層需求。

施佩妤也提出政見，規劃推動「社區關懷據點e化」，導入門控、監視器及電視設備聯網，提升長輩照護品質與安全；另規劃「幸福環鎮暨觀光巴士」，串聯觀光景點、紓解假日車潮，提供長輩及居民就醫、採買接駁服務。

鹿港鎮長候選人施佩妤日前舉辦座談會，和選民交流，團隊特別以電子花車作為舞台。圖／施佩妤競總提供

鹿港鎮長候選人施佩妤日前舉辦座談會，和選民交流，團隊特別以電子花車作為舞台。圖／施佩妤競總提供