中市路指標昨晚被撞倒橫躺車道 今早8時搶修恢復挨批效率太差

台中市西區林森路的路指標昨晚被撞倒，橫躺在車道上，影響車輛通行，警方派人連夜現場守候，不過台中市府直到今天上午8時許才移除，市議員江肇國痛批市府效率太差，「連里長也搖頭」。台中市建設局表示，已於上午8時許完成修復，將持續精進緊急搶修調度機制，提升應變效率。

市議員江肇國表示，昨晚半夜事故通報到現在，現場沒有人來處理，只靠警察同仁連夜守候。天亮了，人車開始變多，但路燈依然橫躺，道路依然受阻，主責的單位還是沒人出現，連現場里長都在問「真的看守市府的效率變這麼差嗎？」

網友留言表示「台中市有市長嗎」、「媽媽還在台北顧小孩嗎」，也有網友說「畢竟市長心繫總統大位，人都不在台中，這點芝麻綠豆大的小事當然沒有要處理」。

建設局表示，警方已先行到場指揮交通，並維護現場安全，搶修廠商接獲通報後，立即調派人員及大型機具進場處理，並於上午8時許完成修復。

中市府強調，將持續精進緊急搶修調度機制，提升應變效率，維護市民用路安全。