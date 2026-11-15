因應台中轉運中心人車潮 中市府優化周邊號誌、設Snoopy行人號誌

台中轉運中心打造「7接7轉」交通轉乘樞紐，因應周邊人車通行需求，中市府針對多處重要路口優化交通號誌及行人友善設施，從行人早開時相、放大型行人號誌到智慧交通監控，全面提升通行安全與效率，並融入可愛Snoopy行人號誌動畫，增添趣味巧思。

交通局長葉昭甫表示，台中轉運中心營運後，周邊人潮與車流逐漸增加，交通局以行人優先為原則，於建國路與南京路、南京路與南京六街、建國路與八德街等3處路口增設「小綠人燈」的行人號誌，另於雙十路與南京路、建國路與八德街、大智北路與八德街等3處路口導入「行人早開時相」，行人比同向車輛提早起步穿越道路，增加行人在路口可見度。

交通局也讓行人號誌變得更醒目，考量八德街與大智北路、南京路與大智北路、復興路與大智北路等3處路口路幅較寬，特別建置放大型行人號誌，升級原本的小綠人尺寸，提升遠距離辨識度，更融入Snoopy可愛造型動畫，為交通安全設施增添趣味巧思。

葉昭甫指出，在車流管理方面，強化轉運中心交通管制，於建國路與南京路口轉運中心出口建置交通號誌，南京路與南京六街口原有閃光號誌調整為三色號誌，提升車輛進出路口的安全與秩序。另檢視建國路及大智北路沿線號誌時制，依道路特性及車流變化調整號誌運作與車流續進配置，交通動線更加順暢。

此外，交通局交控中心於雙十路與南京路、大智北路與南京路、大智北路與大智北一街等3處路口設置交通監視攝影機（CCTV），民眾可透過「台中交通網」的「鏡頭君」即時觀看路況影像，出門前先掌握台中車站及台中轉運中心周邊車流，提早規劃行車路線與接送時間，快速抵達也節省時間。