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串連台中地酒與特色餐飲 推動農村產業多元發展

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中地酒成果市集「CHEERS！微醺周末YA」，14、15兩日在台中市PARK2草悟廣場登場，讓民眾重新認識台中地酒的多元魅力。記者余采瀅/攝影
台中地酒成果市集「CHEERS！微醺周末YA」，14、15兩日在台中市PARK2草悟廣場登場，讓民眾重新認識台中地酒的多元魅力。記者余采瀅/攝影

台中地酒成果市集「CHEERS！微醺周末YA」，14、15兩日在台中市PARK2草悟廣場登場，集結6家在地酒莊與9家特色酒吧，將台中在地釀造風味融入創意調酒，推出18款以台中地酒為基底的限定調酒，讓民眾重新認識台中地酒的多元魅力。

這是由農業部農村發展及水土保持署「台中地酒風土產業整合推廣計畫」的階段成果，計畫媒合霧峰區農會酒莊、安貝斯釀酒故事館、大安區農會酒莊、松鶴農產品酒莊、樹生休閒酒莊及酒堡庄等6家在地酒莊，帶來各具特色的酒款。

農村水保署台中分署長陳榮俊表示，農村產業發展不僅著重生產端的品質提升，更需透過產品創新與市場通路串聯，讓農村特色產品融入日常消費生活。本次計畫邀集台中11家特色餐酒館及酒吧參與地酒聯合推廣，將在地酒款導入餐飲場域，透過限定調酒開發、店內銷售及品牌宣傳，提升台中地酒的市場能見度。

除推動地酒產品創新，本次計畫也結合台中農村社區特色農產做為酒食搭配，包括豐原公老坪及東陽社區的柑橘果乾、霧峰五福社區的香米米庫奇、霧峰桐林社區的荔枝乾，以及烏日學田社區的番茄乾，透過酒食搭配及創意風味應用，讓農村農產與地酒共同走入餐飲消費市場。

農村水保署指出，計畫透過「地酒、農村農產 、餐飲創意」的跨域整合，將原本分散於不同農村社區的特色產品，串聯成具有地方風土辨識度的消費體驗，增加農特產品曝光及應用機會，讓在地農特產品不只停留在產地，更能透過創新應用進入多元消費市場，提升農村產業競爭力，有效帶動農村產業加值與地方經濟活絡。

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