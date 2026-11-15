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台中醫院男護師騎重機 穿梭街巷守護病患

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中醫院居家護理師楊尚霖騎重機、背起十公斤訪視包，穿梭街巷，將醫療與陪伴送進病患家中。圖／台中醫院提供
台中醫院居家護理師楊尚霖騎重機、背起十公斤訪視包，穿梭街巷，將醫療與陪伴送進病患家中。圖／台中醫院提供

卅歲的衛福部台中醫院居家護理師楊尚霖，高中就讀機械科，因健康護理老師送他一本安寧照護書籍，開啟對「照顧人」的熱忱，跨類別讀護理系，擔任護理師。經歷新冠疫情，他的帥氣重機變「行動醫療車」，背起十公斤訪視包、穿梭街巷，將專業醫療與溫暖陪伴送進病患家中。

楊尚霖回憶，國小時，祖父患失智症中風臥床，目睹父母照護的辛勞與壓力，埋下「投入醫療、幫家人分憂」的種子。高中時，因健康護理老師贈送一本安寧照護書籍，點燃他的助人熱忱，跨領域考上國立台北護理健康大學護理系。

楊尚霖畢業投入護理工作，遇新冠疫情，在第一線支援專責病房，面對重症患者與生死無常，累積扎實的臨床照護經驗，始終不忘走入社區與家庭的照護初心，兩年前，轉任台中醫院居家護理師，將大學騎的重機轉為居家護理的交通工具。

楊尚霖每天不論風吹、日曬或雨淋，都要背著十公斤的訪視包前往患者家中，每天清點新管路、抽血器材、外傷換藥紗布、手套、洗手酒精、血壓計等等裝備，每月要平均服務九十人次，最遠騎至烏日成功嶺等地。

楊尚霖說，看到患者因他的照護減輕痛苦，家屬也獲得喘息，讓他充滿成就感。他身為台中醫院居家護理師為榮，未來將繼續騎著重機，守護每一個需要的角落。

台中醫院護理科主任徐瑪玲說，居家護理師必須克服天候變化與複雜的居家環境考驗，目前院內共有四名專責一般護理與安寧照護的居家護理師，秉持「視病猶親」的精神服務大台中民眾。

徐瑪玲說，只要患者符合「行動不便」且有「明確醫療照護需求」，都可向台中醫院提出申請，由專業團隊到府服務，讓病患無需舟車勞頓，在熟悉的家中就能享有醫院等級的優質照護。

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