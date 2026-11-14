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南投市親子輪動場啟用 能玩滑板滑步車直排輪
南投市親子輪動場今天啟用，位於國道3號高架橋下、華陽路情人橋旁，面積約1.2座標準足球場，設滑步車道、直排輪區、初階及極限滑板場、大型共融遊具，滿足各年齡層需求。
親子輪動場吸引千名親子同歡，南投市長張嘉哲說，親子輪動場總面積8847平方公尺，將國3高架橋下空間轉為全齡運動場域，其中滑步車道長約418公尺、有26個坡道，另規劃直排輪區、初階及極限滑板場、共融遊具。
張嘉哲表示，感謝民主進步黨籍立法委員羅美玲與南投縣議員吳棋楠協助爭取經費，也感謝南投縣政府支持及市民代表與里長協助，親子輪動場滿足不同年齡層需求，南投市公所將邀滑板專業玩家實地試滑，檢視設施安全與動線，持續優化場地使用環境。
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