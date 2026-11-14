南投市親子輪動場啟用 能玩滑板滑步車直排輪

彰化縣2026選舉進行到今天，有3名候選人先後去世，其中田尾鄉新興村因此形成同額競選，選舉必須暫停，重新受理登記和抽籤，另兩名死亡的是鄉民代表候選人，同選區候選人多於應選名額，選舉繼續進行。一周內3名候選人死亡已引起討論，多認為與選舉壓力大、特別辛勞有關。

2026-11-14 13:53