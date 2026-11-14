彰化縣一周內3候選人去世 政界、民俗人士這樣解讀

彰化縣2026選舉進行到今天，有3名候選人先後去世，其中田尾鄉新興村因此形成同額競選，選舉必須暫停，重新受理登記和抽籤，另兩名死亡的是鄉民代表候選人，同選區候選人多於應選名額，選舉繼續進行。一周內3名候選人死亡已引起討論，多認為與選舉壓力大、特別辛勞有關。

彰化縣選舉委員會接受通報，本（11）月9日溪州鄉民代表第一選區候選人鄭進議，號次5號，病故、12日伸港鄉民代表第四選選區候選人柯峯茗，號次1號，病故、13日田尾鄉新興村長候選人蒲創結，號次1號，疑似病故，真正死因有待相驗釐清。

北斗警分局今表示，田尾鄉新興村長蒲創結及其太太蒲葉梅，昨（13）下午5點30分被兒子發現均倒臥臥室地面，撥打119救護車送到員林基督教醫院急救無效，晚間7點49分宣告死亡。

警方昨、今均到現場勘察並採證，門窗完好、現場無打鬥痕跡，蒲創結的兒子供稱父母躺在地面沒掙扎跡象，好似睡著，因此先扶起蒲創結並輕拍背部，蒲創結有反應，所以警方初步排除外力介入情形，已報請彰化地方檢察署檢察官司法相驗以釐清蒲創結夫婦死因。

彰化縣消防局昨接獲蒲創結的兒子通報119，出動兩輛救護車2輛、4名消防員前往救援。消防局今表示，消防員抵達現場後發現兩名77歲患者意識均不清，給予適當處置後送往員基醫院。

根據蒲創結陣營人士指出，蒲創結兒子昨傍晚返家，原本用餐後要和父母一同外出拜票，未料家裡沒開燈也沒聲音，當他走進臥室看見父母倒臥地面，父親蒲創結有醒來，即趕快通知救護車送到醫院，沒想到狀況不好；蒲創結的妻子罹患糖尿病與腎臟病，昨到院時血糖超過500（正常值低於100），已陷入昏迷狀態，蒲創結3個月前確診高血壓，其餘健康指數正常，遵醫囑服藥控制血壓。

彰化縣在一周內3名候選人相繼離世，田尾鄉新興村長是與妻子一同去世，政界界人士認為可能選舉操勞又壓力大，候選人通常會瘦幾公斤，有慢性疾病者可能因加重身體負擔導致憾事發生。民俗專家蒲慶峰表示，今年歲次丙午，整體而言財運不穩、易生桃色糾紛和死亡車禍，彰化縣位在中部中心點，運勢方面卡到空亡煞，忙碌的人更應注意健康狀況，化解之道與個人命數有關，無法用生肖、年齡、性別、生日月分一言以蔽之。

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