南投推社區照顧關懷據點 盼116年增加到150處

南投縣政府今天辦趣味競賽及抽獎，讓平日服務長者的志工放鬆身心、增進情誼，縣府說，南投民國94年起推社區照顧關懷據點，今年達139處，希望明年達150處，照顧更多長者。

南投縣府社會及勞動局在中興新村運動場辦社區照顧關懷據點成果展，超過1850名志工及社區幹部齊聚交流，長者走上舞台展現參與活動學習成果與自信，據點及文健站也設攤分享社區特色，南投縣長許淑華出席感謝志工守護社區長者，將持續擴充據點服務。

根據衛生福利部資料，「社區照顧關懷據點」由有意願村里辦公處及民間團體參與設置，民眾擔任志工，提供長者關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務，並視需求提供餐飲或辦健康促進活動，透過在地化照顧，使長者在熟悉環境生活，也讓家庭照顧者適當喘息。

許淑華說，南投94年起推動社區照顧關懷據點，透過縣府輔導及社區幹部、志工投入，服務持續扎根且屢獲中央肯定，這些成果有賴志工耕耘、彼此合作；社區據點是重要力量，縣府持續挹注資源，全縣據點從111年121處增加到今年139處，希望明年邁向150處。

社勞局表示，截至今年10月，全縣共192處C級巷弄長期照顧站，包含75處社照C站、47處長照機構C站、32處醫事機構C站與38處文化健康站，服務涵蓋13鄉鎮市，1天約5000到6000人參與，縣府將持續輔導社區據點成立C級巷弄長照站，擴大在地照顧量能。