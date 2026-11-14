爬九九峰還能一次看湖、看熱氣球！750萬元整修新亮點曝光

南投草屯九九峰森林步道封閉整修近半年，近日重新開放，投入750萬元改善鋼棧道、階梯及護欄，並新增觀景平台，遊客登高不僅能欣賞九九峰層層山巒，還可遠眺九九峰氦氣球園區及鳥嘴潭人工湖，為中台灣熱門健行景點增添新亮點。

九九峰森林步道自民國100年完工開放以來，一直是中部地區熱門健行路線。南投分署為提升步道安全及遊憩品質，自今年5月10日起封閉整修，歷經近半年施工，11月6日正式重新開放。

南投分署表示，此次工程投入750萬元，針對全線設施進行改善，包括鋼棧道整修、塊石階梯修復、鋼索護欄更新，以及仿枕木階梯踏面整平，希望改善步道平整度，提升遊客行走的舒適性與安全性。

這次整修最大亮點是新增觀景平台，選在視野開闊處設置，讓遊客登高健行之餘，也能欣賞九九峰特殊的地形景觀，將周邊山巒、溪谷及中部平原盡收眼底，還能眺望國道六號、九九峰氦氣球園區與鳥嘴潭人工湖，增加步道的觀景及遊憩價值。

南投分署指出，工程施工期間秉持安全、永續、友善原則，並落實生態檢核，採取降低對野生動物及周邊環境衝擊的工法，兼顧步道設施改善與自然生態保護。

南投分署提醒，深秋山區氣候多變，民眾前往健行前應留意中央氣象署天氣資訊，尤其豪雨過後山區地質可能較不穩定，應審慎評估是否登山，以維護自身安全。步道最新開放資訊可至台灣山林悠遊網查詢。

九九峰森林步道整修完成，新增觀景平台，可將九九峰氦氣球園區及鳥嘴潭人工湖美景盡收眼底。圖／南投分署提供

南投草屯九九峰森林步道封閉整修近半年，近日重新開放，步道全面改善棧道、階梯及護欄，提升遊客健行安全。圖／南投分署提供