東豐、后豐鐵馬道串聯台中綠空廊道有譜 陳清龍協調用地、經費到位

台中綠空廊道全長21.7公里，是全市最長的自行車道，東豐、后豐鐵馬道更是台中知名騎自行車觀光景點，兩條車道相距不到3公里，卻長期無法串聯。立委陳清龍昨天召開協調會，邀相關單位研商有具體進展，各分期計畫總經費約2.5億元，將由台中市政府一次向交通部提出申請，納入「環島自行車2號線」計畫補助，交通部公路局同意協助後續審議與經費核定。

陳清龍昨天邀農業部農田水利署、交通部公路局及台中市政府等單位共同研商，用地取得與經費補助都有具體進展，陳清龍表示，用地部分，規劃路線將以高架自行車橋通過農田水利署管理的土地。農田水利署同意將橋墩落墩及投影範圍內的土地分割後，以有償撥用方式提供台中市政府，解決長期卡關的用地問題。

陳清龍表示，後續各分期計畫總經費約2.5億元，將由台中市政府一次向交通部提出申請，納入「環島自行車2號線」計畫補助，交通部公路局也同意協助後續審議與經費核定。

陳清龍表示，綠空廊道與東豐、后豐鐵馬道各自都是台中的觀光亮點，一旦串聯，將形成完整的自行車路網，可讓車友騎乘更便利，也能把人潮帶進豐原、后里市區，活絡地方經濟。

陳清龍說，用地有方向、經費有著落，希望台中市政府與交通部加快腳步、早日動工，讓這條重要串連路線儘快完成，大力振興觀光。