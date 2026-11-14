快訊

半導體風雲／黃仁勳未來會重返輝達？專家點出三道條件

槓上陳沂掀特權爭議！網友犀利提問「拿掉101與名牌剩什麼？」 賈永婕7字回應

蘭嶼外海互嗆！中國海警喊「中華民國不存在」 花蓮艦回「互不隸屬」

聽新聞
0:00 / 0:00

東豐、后豐鐵馬道串聯台中綠空廊道有譜 陳清龍協調用地、經費到位

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中綠空廊道全長21.7公里，是全市最長的自行車道，東豐、后豐鐵馬道更是假日車友最愛的騎乘路線，兩條車道相距不到3公里，卻長期無法串聯。立法委員陳清龍昨天召開協調會，解決用地和經費問題。圖／陳清龍服務處提供
台中綠空廊道全長21.7公里，是全市最長的自行車道，東豐、后豐鐵馬道更是假日車友最愛的騎乘路線，兩條車道相距不到3公里，卻長期無法串聯。立法委員陳清龍昨天召開協調會，解決用地和經費問題。圖／陳清龍服務處提供

台中綠空廊道全長21.7公里，是全市最長的自行車道，東豐、后豐鐵馬道更是台中知名騎自行車觀光景點，兩條車道相距不到3公里，卻長期無法串聯。立委陳清龍昨天召開協調會，邀相關單位研商有具體進展，各分期計畫總經費約2.5億元，將由台中市政府一次向交通部提出申請，納入「環島自行車2號線」計畫補助，交通部公路局同意協助後續審議與經費核定。

陳清龍昨天邀農業部農田水利署、交通部公路局及台中市政府等單位共同研商，用地取得與經費補助都有具體進展，陳清龍表示，用地部分，規劃路線將以高架自行車橋通過農田水利署管理的土地。農田水利署同意將橋墩落墩及投影範圍內的土地分割後，以有償撥用方式提供台中市政府，解決長期卡關的用地問題。

陳清龍表示，後續各分期計畫總經費約2.5億元，將由台中市政府一次向交通部提出申請，納入「環島自行車2號線」計畫補助，交通部公路局也同意協助後續審議與經費核定。

陳清龍表示，綠空廊道與東豐、后豐鐵馬道各自都是台中的觀光亮點，一旦串聯，將形成完整的自行車路網，可讓車友騎乘更便利，也能把人潮帶進豐原、后里市區，活絡地方經濟。

陳清龍說，用地有方向、經費有著落，希望台中市政府與交通部加快腳步、早日動工，讓這條重要串連路線儘快完成，大力振興觀光。

台中綠空廊道全長21.7公里，是全市最長的自行車道，東豐、后豐鐵馬道更是假日車友最愛的騎乘路線，兩條車道相距不到3公里，卻長期無法串聯。立法委員陳清龍昨天召開協調會，解決用地和經費問題。圖／陳清龍服務處提供
台中綠空廊道全長21.7公里，是全市最長的自行車道，東豐、后豐鐵馬道更是假日車友最愛的騎乘路線，兩條車道相距不到3公里，卻長期無法串聯。立法委員陳清龍昨天召開協調會，解決用地和經費問題。圖／陳清龍服務處提供

台中 陳清龍 補助

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台76線林厝交流道常塞車 增設匝道可行性評估過關

影／台中市議員豐后區選情激烈 陳清龍：比我自己選還緊張

捷運三鶯線延伸八德段開工 張善政、侯友宜合體

三鶯延伸八德線開工！友善連線攜手邁向2034新里程 土城「一車直達」八德 雙線轉乘30秒

相關新聞

香火逾2世紀！烏日螺潭順天宮慶重建25周年 盧秀燕贈匾「護國佑民」

台中市烏日區信仰中心「螺潭順天宮」香火綿延逾兩百年，歷經九二一大地震考驗，信眾齊心協力下完成重建，昨舉辦重建入火安座25周年宮慶，市長盧秀燕昨晚6時親自參拜祈福，並代表市府贈匾「護國佑民」，肯定廟方長年深耕地方、傳承宗教文化及凝聚社區向心力的貢獻。

東豐、后豐鐵馬道串聯台中綠空廊道有譜 陳清龍協調用地、經費到位

台中綠空廊道全長21.7公里，是全市最長的自行車道，東豐、后豐鐵馬道更是台中知名騎自行車觀光景點，兩條車道相距不到3公里，卻長期無法串聯。立委陳清龍昨天召開協調會，邀相關單位研商有具體進展，各分期計畫總經費約2.5億元，將由台中市政府一次向交通部提出申請，納入「環島自行車2號線」計畫補助，交通部公路局同意協助後續審議與經費核定。

彰化縣線西鄉藍營鄉長候選人涉賄選羈押禁見 鄉代候選人9萬元交保

國民黨提名的彰化縣線西鄉長候選人黃漢皇，昨因涉嫌行賄，昨天遭檢方聲押，今上午彰化地方法院裁定准押禁見，原定今天舉行的競選總部成立大會出現主角缺席，重量級助選員到場的尷尬場面。線西鄉民代表黃姓候選人同樣因賄選罪被聲押，今獲9萬元交保。

台76線林厝交流道常塞車 增設匝道可行性評估過關

東西向台76線西延段本月8日全線通車，串聯國道1號、國道3號及台61線，從芳苑到草屯可節省約20分鐘車程，不過，員林林厝交流道因車流量大，經常出現壅塞。彰化縣政府向交通部提出林厝交流道增設匝道可行性評估，近日獲審議通過，完工後可望改善交通瓶頸。

彰化田尾鄉傳村長候選人死亡！與妻倒臥家中雙亡…選舉暫停

彰化縣2026選舉進行到昨天，先有1名溪州鄉民代表候選人病故，昨有1名田尾鄉村長候選人意外身亡。彰化縣選舉委員會表示，病故鄉代候選人的選區仍有多名候選人，有得票數門檻過濾能否當選，但村長選舉只剩一人已形成篤定當選，因此選舉暫停必須重新辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。