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南投客運6670E進駐水湳轉運中心 串聯台中到日月潭

中央社／ 台中14日電
南投汽車客運股份有限公司6670E路線11月進駐水湳轉運中心，串聯台中國際機場、高鐵台中站及日月潭。（台中市政府提供）中央社
南投汽車客運股份有限公司6670E路線11月進駐水湳轉運中心，串聯台中國際機場、高鐵台中站及日月潭。（台中市政府提供）中央社

南投汽車客運股份有限公司6670E路線11月進駐水湳轉運中心，台中市政府交通局今天說，串聯台中國際機場、高鐵台中站及日月潭，持中彰投苗TPASS公共運輸定期票可無限次搭乘。

交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心啟用後，分階段引進市區公車及國道客運，列為「台灣好行日月潭線」的6670E也加入，服務範圍從國道客運延伸到區域性公路客運。

他說，旅客可依行程，在不同交通節點間彈性轉乘，不論搭機抵達台中或從台中出發，有更多到日月潭交通選擇，中彰投苗TPASS可無限次搭乘，4縣市單一生活圈定期票值回票價。

交通局表示，據第一線駕駛分享，在機場上車旅客，很多為初次訪台國際觀光客；於轉運中心及高鐵站上車有自由行旅客、親子家庭及長者，除安全駕駛，也會適時協助旅客確認下車地點與轉乘資訊，路線行經台中與南投縣，可感受不同風景，期待有更多公共運輸連結南投，便利旅客暢遊中台灣。

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