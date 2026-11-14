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香火逾2世紀！烏日螺潭順天宮慶重建25周年 盧秀燕贈匾「護國佑民」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區「螺潭順天宮」重建25周年宮慶，盧秀燕代表市府贈匾「護國佑民」。圖／台中市政府提供
台中市烏日區「螺潭順天宮」重建25周年宮慶，盧秀燕代表市府贈匾「護國佑民」。圖／台中市政府提供

台中市烏日區信仰中心「螺潭順天宮」香火綿延逾兩百年，歷經九二一大地震考驗，信眾齊心協力下完成重建，昨舉辦重建入火安座25周年宮慶，市長盧秀燕昨晚6時親自參拜祈福，並代表市府贈匾「護國佑民」，肯定廟方長年深耕地方、傳承宗教文化及凝聚社區向心力的貢獻。

立法院副院長江啟臣與立委顏寬恒共同贈匾「三府同佑」，市議員吳瓊華、林孟令、劉士州、民政局長吳世瑋、交通局長葉昭甫、烏日區長林崇懿，以及在地里長等均共襄盛舉，立委何欣純也派員致意。

盧秀燕致詞表示，她身為「烏日媳婦」，感謝鄉親過去8年來的支持與祝福，讓她能帶領市府團隊打拚，推動台中連續8年獲評為最幸福城市。適逢順天宮重建安座25周年，她特別贈匾祝賀，期盼主祀的三府王爺庇佑地方風調雨順、國泰民安。

江啟臣表示，「螺潭順天宮」長年守護地方、凝聚信眾情感，他肯定主委林益凱帶領宮務團隊用心經營，讓順天宮香火鼎盛、宮務蒸蒸日上。此次他也與顏寬恒共同致贈「三府同佑」匾額，祝福順天宮持續傳承宗教文化、凝聚地方向心力，宮務昌隆、信徒滿天下。

吳世瑋指出，「螺潭順天宮」可追溯至清乾隆年間，由福建漳州渡海來台的林氏先民為祈求墾荒順利、闔家平安，特地自龍井水裡港福順宮迎請三府王爺香火，奉祀於庄內公厝，並以「順天宮」為名，逐漸發展為地方重要的宗教信仰據點，見證烏日地區的開發歷程與聚落變遷。

民政局說明，螺潭順天宮創建初期，因先民生活條件有限，僅以簡樸的土牆瓦舍奉祀三府王爺，1999年九二一大地震導致舊廟受損面臨傾圮，在信眾捐輸下，2000年動工、2002年完成重建並舉行入火安座大典。

台中市烏日區「螺潭順天宮」重建25周年宮慶，盧秀燕參拜祈福，並代表市府贈匾「護國佑民」。圖／台中市政府提供
台中市烏日區「螺潭順天宮」重建25周年宮慶，盧秀燕參拜祈福，並代表市府贈匾「護國佑民」。圖／台中市政府提供

盧秀燕 護國 何欣純

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