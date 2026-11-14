黃漢皇涉賄選9萬元交保 鄭麗文、魏平政今赴競總站台

國民黨提名的彰化縣線西鄉長候選人黃漢皇，昨因涉嫌行賄，昨天遭檢方裁定羈押禁見，原定今天舉行的競選總部成立大會一度陷入尷尬，彰化地方法院今天上午裁定黃漢皇9萬元交保，鄭麗文與彰化縣長候選人魏平政結束彰化市三民市場拜票行程後，仍趕赴線西鄉參加競總成立大會。

黃漢皇是現任線西鄉民代表，國民黨鄉長候選人。彰化地檢署指出，黃漢皇涉嫌於去年9月線西鄉民代表會舉辦的國內經建考察行程中，以每條價值150元至180元的生吐司，贈送參與行程的代表，檢方昨指揮警調單位拘提黃漢皇，並通知相關選民及證人20餘人到庭說明。

檢察官認為，黃漢皇涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

不過，法院今天上午改裁定黃漢皇以9萬元交保，讓原本因候選人遭羈押而蒙上陰影的競總成立大會，出現轉折。