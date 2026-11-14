聽新聞
0:00 / 0:00
黃漢皇涉賄選9萬元交保 鄭麗文、魏平政今赴競總站台
國民黨提名的彰化縣線西鄉長候選人黃漢皇，昨因涉嫌行賄，昨天遭檢方裁定羈押禁見，原定今天舉行的競選總部成立大會一度陷入尷尬，彰化地方法院今天上午裁定黃漢皇9萬元交保，鄭麗文與彰化縣長候選人魏平政結束彰化市三民市場拜票行程後，仍趕赴線西鄉參加競總成立大會。
黃漢皇是現任線西鄉民代表，國民黨鄉長候選人。彰化地檢署指出，黃漢皇涉嫌於去年9月線西鄉民代表會舉辦的國內經建考察行程中，以每條價值150元至180元的生吐司，贈送參與行程的代表，檢方昨指揮警調單位拘提黃漢皇，並通知相關選民及證人20餘人到庭說明。
檢察官認為，黃漢皇涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
不過，法院今天上午改裁定黃漢皇以9萬元交保，讓原本因候選人遭羈押而蒙上陰影的競總成立大會，出現轉折。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。