台76線林厝交流道常塞車 增設匝道可行性評估過關

東西向台76線西延段本月8日全線通車，串聯國道1號、國道3號及台61線，從芳苑到草屯可節省約20分鐘車程，不過，員林林厝交流道因車流量大，經常出現壅塞。彰化縣政府向交通部提出林厝交流道增設匝道可行性評估，近日獲審議通過，完工後可望改善交通瓶頸。

為解決林厝交流道壅塞問題，彰化縣政府積極推動增設匝道計畫，規劃新設匝道銜接東彰道路，建立台76線與東彰道路間更便捷的聯絡動線，改善既有交流道周邊道路壅塞及下匝道車流回堵情形，提升區域道路服務效能。

交通部公路局本月10日召開「台76線林厝交流道增設匝道可行性評估」審議委員會議，經委員審查後順利通過。未來將由公路局報請交通部核定，核定後，再由公路局中區養護工程分局接續辦理綜合規劃，逐步推進後續建設程序。

縣府表示，這項計畫是因應地方交通需求及區域路網發展提出。去年4月21日立法院交通委員會考察地方交通建設時，提出相關交通改善建議，縣府隨即自籌663萬元辦理增設匝道可行性評估，向交通部公路局提出申請。

計畫主要透過新設匝道強化台76線與東彰道路、縣道144線等重要道路的連結，提升區域交通路網效益。縣府從可行性評估階段即持續與交通部及公路局協調，並依審查意見修正計畫內容，終於取得審議通過。

台76線東西向快速道員林林厝交流道因車流量大，經常出現壅塞，彰化縣政府向交通部提出林厝交流道增設匝道可行性評估，近日獲審議通過，完工後可望改善交通瓶頸。圖／縣府提供