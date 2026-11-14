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現身温世政造勢場 南投議長何勝豐：仍支持許淑華

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣議會議長何勝豐（左二）現身民進黨造勢場合，並公開肯定賴清德總統執政表現。記者江良誠／攝影
南投縣議會議長何勝豐（左二）現身民進黨造勢場合，並公開肯定賴清德總統執政表現。記者江良誠／攝影

賴清德總統昨天到南投縣替民進黨縣長候選人温世政輔選，無黨籍南投縣議會議長何勝豐意外現身，陪同參拜、合照，還一起比出勝利手勢，何勝豐公開肯定賴清德兩年多來的執政表現，但隨即強調，縣長選舉仍支持國民黨候選人許淑華，中央與地方選舉立場不同，並不衝突。

賴清德昨天竹山、鹿谷、集集、水里、名間五鄉鎮宮廟參香祈福，首站是竹山鎮靈德宮，除了民進黨候選人、支持者，議長何勝豐也全程陪同，互動熱絡。何勝豐表示，總統願意到地方走走，地方人士理應歡迎，他認為賴清德近兩年多來執政表現不錯，尤其經濟與稅收成長有目共睹，台股從過去一萬多點攀升至四萬多點，中央施政值得肯定。

何勝豐曾是國民黨籍，並擔任國民黨南投縣黨部主委，二○二三年因不滿國民黨總統提名安排退黨。同年總統大選期間，他曾表示，如果鴻海創辦人郭台銘不參選，總統票可能投給民進黨候選人賴清德。

這次何勝豐陪同賴清德替温世政輔選，再度公開肯定賴清德，跨黨派互動引發關注。不過，何勝豐強調，這是他第一次出席民進黨造勢場合，不代表地方選舉立場改變，南投縣長選舉仍支持許淑華。

尋求連任的許淑華昨天則到鹿谷鄉，與鄉長候選人邱紹偉走訪鳳凰、永隆及凍頂等社區，與地方鄉親座談。許淑華表示，將持續透過茶博會及多元通路拓展鹿谷茶葉行銷，並規畫投入十億元推動「太極美地低碳旅遊景區開發計畫」，串聯竹山、鹿谷觀光軸線，帶動麒麟潭、石馬公園及德興瀑布等景點觀光人潮，盼結合茶產業與觀光建設，帶動地方發展。

温世政 南投 許淑華

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