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1人病故、1人意外身亡…彰化縣2候選人辭世 選舉辦不辦依法規大不同

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉新興村長候選人蒲創結與妻子不幸去世，新興村長選舉依法必須暫停。圖／民眾提供
彰化縣田尾鄉新興村長候選人蒲創結與妻子不幸去世，新興村長選舉依法必須暫停。圖／民眾提供

彰化縣2026選舉進行到今天，先有1名溪州鄉民代表候選人病故，今有1名田尾鄉村長候選人意外身亡。彰化縣選舉委員會表示，病故鄉代候選人的選區仍有多名候選人，有得票數門檻過濾能否當選，但村長選舉只剩一人已形成篤定當選，因此選舉暫停必須重新辦理。

田尾鄉新興村有兩名村長候選人，號次1號的候選人蒲創結和妻子，今日下午傳出兩人昏迷屋內，兒子返家發現父母昏迷不省人事，連忙通報119，緊急送員林基督教醫院搶救但回天乏術。初步了解，兩人血糖值近500，真正死因有待檢警釐清。

溪州鄉民代表會第一選區候選人鄭進議，號次5號，本月9日不幸病故。第一選區有6名候選人，應選3席，鄭進議辭世不影響這一選區的選舉，縣選舉委員會將保持5號，但選票上加註圈選此欄位為無效票。鄭進議勤快服務鄉里，去世後將牽動鄉代會副主席選舉布局。

縣選舉委員會表示，同一選區的鄉鎮市民代表若有候選人往生，同區仍有多名候選人，即使變成同額選舉也要看得票數有無跨過法定門檻，村里長選舉如有候選人去世而形成同額選舉，等於另一人篤定當選，依法必須暫停選舉，重新辦理登記和競選。

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