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台灣優米攜手竹塘鄉農會 公益義賣助世展會照顧彰化弱勢兒少
台灣優米實業公司與竹塘鄉農會今合捐77萬元給台灣世界展望會，並透過MO店+「台灣優米 好米生活館」限量義賣2千包熊香米，扣除平台費用後銷售所得捐給台灣世界展望會，照顧彰化縣1800名弱勢兒童的教育學習與營養補充方案等相關服務。
竹塘鄉農會與農民契作台中194號稻米，每年選種、育種，竹塘米成為台灣稻米評鑑常勝軍，因此獲得外銷台灣好米的台灣優米實業注意，雙方建立公益義賣合作模式。「只要願意開始，就有機會帶來改變。」台灣優米秘書長楊絲晴說，孩子成長只有一次，這次回饋國內慈善團體關懷弱勢兒童，期能善盡社會企業責任。
竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，竹塘米品質有口皆碑，公益義賣的熊香米就是鄉農會與農民契作的台中194號，而且是一等米，交給台灣優米負責品牌推廣和行銷，希望把合作力量延伸到公益，為讓公益先行，竹塘鄉農會和台灣優米今合捐77萬元給台灣世展會，公益義賣所得扣除平台費用一級，再把銷售所得捐給台灣世展會照顧弱勢兒童。
據了解，台灣優米最近5年內兩次捐款台灣世展會，今捐款活動多名台灣世展會中區幹部和社工出席，中區辦事處總督導吳羿霆說，台灣優米和竹塘鄉農會的捐款都將用在「展望童行」計畫，照顧彰化縣1800名弱勢兒童的教學習及營養補充方案等相關服務。
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