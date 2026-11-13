選舉小物玩創意…太平里長送料理米酒 候選人照片印上瓶身

選舉活動餐飲及贈品費用爭議頻傳，如何兼顧活動需求與法規，讓候選人及地方組織傷腦筋。台中市太平區福隆里長黃楷能近期舉辦「廟口開講」活動，不再提供餐點，改以台灣菸酒公司出品的料理米酒作為競選小物，並將候選人照片、姓名及連任紀念字樣設計在瓶身上，每瓶約25元，讓傳統米酒搖身一變成為具有個人特色的選舉文宣。

黃楷能表示，近來各地競選活動頻傳餐飲費用超支及贈品爭議，甚至有候選人遭檢舉、起訴，讓舉辦活動者對提供餐飲有所顧慮。依照現行競選宣傳相關規範，30元以下的小額宣傳品仍須符合特定條件，如何在有限預算內兼顧活動需求，成為地方組織的新考驗。

他說，過去舉辦廟口開講，提供的簡便餐點受限於經費，份量難免有限，考量民眾參與活動的需求，這次改以料理米酒取代餐點，並以每瓶25元的價格製作專屬標籤，將候選人照片及競選文宣結合商品，讓民眾帶回家也能使用。

這款料理米酒容量600毫升、酒精成分19.5度，瓶身除標示產品資訊，也印有「2026相挺連任紀念酒」及候選人形象，與一般常見的面紙、扇子、原子筆等競選小物有所不同。黃楷能也免費協助候選人設計照片及宣傳用語，希望透過不同形式的文宣，增加地方活動的辨識度。

不過，競選小物是否符合規範，仍須依實際贈送方式、物品性質及個案情節認定，不能僅以價格低於30元就認定合法。

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