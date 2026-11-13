快訊

拿手機狂拍！市民綁「安可」飄帶衝饒河夜市 親揭力挺蔣萬安原因

黃仁勳桃色風波連爆 分析師：台灣人會原諒他私德過錯「僅這件事例外」

亞冠賽／日韓6轟互鬥 日本靠宗山壘雙響砲、致勝3分彈維持全勝

聽新聞
0:00 / 0:00

跨世代暖心陪伴 17位輪椅長者圓夢暢遊臺中綠美圖

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
臺中市社會局專委何榮松陪同長者閱讀。圖／永信社福提供
臺中市社會局專委何榮松陪同長者閱讀。圖／永信社福提供

對一般人而言，外出旅遊是日常休閒，但對居住在養護機構、需仰賴輪椅代步的長者來說，受限於體能退化、交通接送及無障礙環境等門檻，出遊往往是遙不可及的夢想。為提升機構長者生活福祉，永信社會福利基金會承辦台中市政府社會局「老人福利機構品質提升計畫」，於11月13日邀請信義及永耕老人養護中心共17位輪椅長者，展開「台中綠美圖無障礙輕旅行」。

本次計畫今年共有16家機構參與，經過半年推動與評核後，特別規劃這場圓夢之旅。活動當天，台中市政府社會局專門委員何榮松與永信社會福利基金會主任葉建鑫親自陪同，並出動2台大型復康巴士接送，更邀請南投五育高中照顧服務科學生擔任志工，透過「青銀共融」的跨世代陪伴，為旅程增添滿滿活力。

葉建鑫表示，考量長者行動需求，特地挑選兼具文化藝術與無障礙友善環境的台中綠美圖，讓長輩在安全舒適的空間裡自在探索。透過學生志工的互動，不僅豐富長者生活體驗，更落實活躍老化與自立支援的理念，讓關懷成為雙向學習的美好時光。

信義老人養護中心李劉秋妹阿嬤開心分享，年輕時為生活奔波忙碌，如今行動不便極少出門，「若沒有大家帶我出來，可能哪裡都去不了！」看到綠美圖的綠色編織圖案，更勾起她年輕時在南投看編織作品的回憶，直呼非常有趣。

永信社會福利基金會強調，未來將持續把專業照護延伸至多元生活體驗，讓長者不因身體限制錯失探索世界的權利，持續活出精彩人生。

永信社福邀請機構長者一起參訪綠美圖。圖／永信社福提供
永信社福邀請機構長者一起參訪綠美圖。圖／永信社福提供

臺中 長者

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

影／從受助到助人 新北身障楷模用生命照亮生命

點亮一盞燈 聯電課輔班20周年論壇 陪萬名孩子勇敢做夢

南山人壽宣布「南山未來大學」正式啟動 秉持「金融大回饋」精神 倡議全民共學迎向百歲人生

【趣吧】無障礙旅遊怎麼規劃？長輩與輪椅出遊行前清單X5條包車路線

相關新聞

1人病故、1人意外身亡…彰化縣2候選人辭世 選舉辦不辦依法規大不同

彰化縣2026選舉進行到今天，先有1名溪州鄉民代表候選人病故，今有1名田尾鄉村長候選人意外身亡。彰化縣選舉委員會表示，病故鄉代候選人的選區仍有多名候選人，有得票數門檻過濾能否當選，但村長選舉只剩一人已形成篤定當選，因此選舉暫停必須重新辦理。

台灣優米攜手竹塘鄉農會 公益義賣助世展會照顧彰化弱勢兒少

台灣優米實業公司與竹塘鄉農會今合捐77萬元給台灣世界展望會，並透過MO店+「台灣優米 好米生活館」限量義賣2千包熊香米，扣除平台費用後銷售所得捐給台灣世界展望會，照顧彰化縣1800名弱勢兒童的教育學習與營養補充方案等相關服務。

選舉小物玩創意…太平里長送料理米酒 候選人照片印上瓶身

選舉活動餐飲及贈品費用爭議頻傳，如何兼顧活動需求與法規，讓候選人及地方組織傷腦筋。台中市太平區福隆里長黃楷能近期舉辦「廟口開講」活動，不再提供餐點，改以台灣菸酒公司出品的料理米酒作為競選小物，並將候選人照片、姓名及連任紀念字樣設計在瓶身上，每瓶約25元，讓傳統米酒搖身一變成為具有個人特色的選舉文宣。

藍線西鄉長黃漢皇總部成立前夕被押 鄭麗文站台恐沒有「主角」

國民黨提名的彰化縣線西鄉長候選人黃漢皇明天將成立競選總部，國民黨主席鄭麗文、彰化縣長候選人魏平政將前往站台，黃漢皇卻因涉嫌賄選今天被法院裁定羈押禁見，總部成立大會將沒有主角，時機十分敏感，政壇議論紛紛。

斥資1.4億打造彰化首座兒童智慧運動館 結合科技體適能預計2028年完工

斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層，結合智慧科技、兒童體適能及親子共融空間，預計2028年完工。未來將透過科技互動與多元運動設施，讓孩子在遊戲中鍛鍊體能、探索興趣，並提供家庭休閒新去處。

投資近20億…鹿港轉運站今啟用 結合國際級旅館拚觀光

彰化縣鹿港轉運站今天落成啟用，是全縣第4座轉運站，採BOT方式開發興建，結合客運轉運與國際級旅館，整體投資近20億元，未來除提供更便利的公共運輸服務外，也將串聯鹿港老街、天后宮等觀光景點，盼改善假日交通壅塞，帶動地方觀光與商業發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。