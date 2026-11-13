跨世代暖心陪伴 17位輪椅長者圓夢暢遊臺中綠美圖

對一般人而言，外出旅遊是日常休閒，但對居住在養護機構、需仰賴輪椅代步的長者來說，受限於體能退化、交通接送及無障礙環境等門檻，出遊往往是遙不可及的夢想。為提升機構長者生活福祉，永信社會福利基金會承辦台中市政府社會局「老人福利機構品質提升計畫」，於11月13日邀請信義及永耕老人養護中心共17位輪椅長者，展開「台中綠美圖無障礙輕旅行」。

本次計畫今年共有16家機構參與，經過半年推動與評核後，特別規劃這場圓夢之旅。活動當天，台中市政府社會局專門委員何榮松與永信社會福利基金會主任葉建鑫親自陪同，並出動2台大型復康巴士接送，更邀請南投五育高中照顧服務科學生擔任志工，透過「青銀共融」的跨世代陪伴，為旅程增添滿滿活力。

葉建鑫表示，考量長者行動需求，特地挑選兼具文化藝術與無障礙友善環境的台中綠美圖，讓長輩在安全舒適的空間裡自在探索。透過學生志工的互動，不僅豐富長者生活體驗，更落實活躍老化與自立支援的理念，讓關懷成為雙向學習的美好時光。

信義老人養護中心李劉秋妹阿嬤開心分享，年輕時為生活奔波忙碌，如今行動不便極少出門，「若沒有大家帶我出來，可能哪裡都去不了！」看到綠美圖的綠色編織圖案，更勾起她年輕時在南投看編織作品的回憶，直呼非常有趣。

永信社會福利基金會強調，未來將持續把專業照護延伸至多元生活體驗，讓長者不因身體限制錯失探索世界的權利，持續活出精彩人生。