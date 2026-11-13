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藍線西鄉長黃漢皇總部成立前夕被押 鄭麗文站台恐沒有「主角」

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
國民黨提名的彰化縣線西鄉長候選人黃漢皇明天將成立競選總部，卻因涉嫌賄選今晚被法院裁定羈押禁見，總部成立大會將沒有主角，時機十分敏感，政壇議論紛紛。圖／取自黃漢皇臉書
國民黨提名的彰化縣線西鄉長候選人黃漢皇明天將成立競選總部，卻因涉嫌賄選今晚被法院裁定羈押禁見，總部成立大會將沒有主角，時機十分敏感，政壇議論紛紛。圖／取自黃漢皇臉書

國民黨提名的彰化縣線西鄉長候選人黃漢皇明天將成立競選總部，國民黨主席鄭麗文、彰化縣長候選人魏平政將前往站台，黃漢皇卻因涉嫌賄選今天被法院裁定羈押禁見，總部成立大會將沒有主角，時機十分敏感，政壇議論紛紛。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，既然主席鄭麗文明天排定參加黃漢皇的競總成立大會，就一定會去，也希望司法能明察秋毫，毋枉毋縱。

黃漢皇是現任彰化縣線西鄉民代表，獲國民黨提名參選線西鄉長，彰化地檢署指出，黃漢皇去年9月間在線西鄉代表會所舉辦的國內經建考察行程中，以價值150元至180元的生吐司1條，向參與行程的代表買票，經地檢署指出警調單位，昨天拘提黃漢皇，並通知相關選民、證人20餘人到庭說明，檢察官認為黃漢皇涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，並有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准。

由於黃漢皇預定明天上午成立競選總部，國民黨主席鄭麗文、彰化縣長候選人魏平政將前往站台，並陪同大進場，黃漢皇卻在今晚因賄選罪被羈押禁見，將缺席明天競總成立大會，令政壇議論紛紛，形同縣議會議長謝典霖被羈押的翻版，並認為以去年9月送一條吐司就被認定是賄選，除非有其也犯行，否則未免有些牽強。

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