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彰化選舉官司又一樁 二林鎮許杰霖等3人按鈴提告自證反賄選
彰化縣選舉官司再添1件，二林鎮長候選人許杰霖收到支持者傳來LINE截圖，一名陳姓鎮民涉嫌散播他和鎮民代表會主席許秀治、南光里長洪淑女買票1千元。許杰霖等3人氣到不行，今下午到彰化地檢署按鈴提告陳姓鎮民違反選罷法。
許杰霖表示，民主選舉最重要的不是口號也不是刻意製造對立，更不是用影射、批評來取得選票，最近市井傳言他涉及賄選「已經嘸效」，煽動選民不要投給他，這已經構成違反選罷法意圖使人不當選，特定人士在眾人都看得到的LINE群組貼圖聲稱他要買票，這已構成公然誹謗。
鎮代會主席許秀治說，她連任六屆鄉代並當五屆鄉代會主席，這次要尋求連任第七屆鎮代，從以前到現在從未買票，可能她們這一邊「聲勢」較好被指買票刻意打擊，真的令人氣憤，經過競選團隊討論決定提出告訴，遏止傳播謠言歪風。南光里長洪淑女也說，她歷任數屆里長以服務品質取勝，從未買票，被誣指以1千元買票使她無法接受。
許杰霖又表示，不需要攻擊任何人來證明自己，也不需要靠批評別人來凸顯自己，他本來不理會謠言，讓選舉自然回歸理性，選民能真正看見候選人的政策、能力、經驗和二林鎮政擘畫，很遺憾的是謠言不止，他和許秀治、洪淑女到彰檢按鈴提告，請查察賄選小組揪出影舞者還給二林乾淨選風。
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