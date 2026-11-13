彰化市長選戰藍綠拚場！陳文賓設「市政限時批」黃柏瑜陪陳素月掃街

彰化市長選舉形成藍絕對決，國民黨候選人陳文賓在彰化火車站設紅郵筒，邀返鄉遊子寫下「市政限時批」提供市政建言，民進黨候選人黃柏瑜則陪同縣長候選人陳素月在市區掃街，沿途受支持者加油打氣。

陳文賓競選團隊以「彰化未來由您擘畫」為主題，在現場準備紙筆和一座紅色郵筒，邀請返鄉遊子與往來旅客寫下想對彰化說的話，親手投遞一封「市政限時批」。 陳文賓下午還到現場， 與搭車返鄉的年輕人打招呼，當面聽聽他們對家鄉的想法。

陳文賓表示，選在周五下午到車站，是想在年輕人回家的路上，聽聽他們每次回到彰化，最先注意到什麼、最希望改善什麼。從出站後轉乘方不方便、回家路上哪個路口不好走，到將來想回彰化工作、生活時，希望家鄉多一些什麼機會，都可以從自己的經驗寫起。

陳文賓說，考量不少鄉親下了火車就趕著回家，團隊特別在桌上立牌放上 QR Code。來不及在現場提筆的鄉親，可以先用手機掃碼，等回到家再慢慢寫，把想對彰化說的話透過線上表單寄出，未來當選市長，將做為施政參考。

民進黨彰化市長候選人黃柏瑜今天則由縣長候選人陳素月陪同，在彰化市以車隊掃街，黃柏瑜對於自己的選情很有信心，強調將延續彰化市綠色優質執政。

國民黨彰化市長候選人陳文賓在彰化火車站設置紅郵筒，邀返鄉遊子寫下「市政限時批」提供市政建言。圖／陳文賓競總提供