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斥資1.4億打造彰化首座兒童智慧運動館 結合科技體適能預計2028年完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築，圖為健身中心。設計圖／縣府提供
斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築，圖為健身中心。設計圖／縣府提供

斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層，結合智慧科技、兒童體適能及親子共融空間，預計2028年完工。未來將透過科技互動與多元運動設施，讓孩子在遊戲中鍛鍊體能、探索興趣，並提供家庭休閒新去處。

縣長王惠美表示，縣府近年已完成21座戶外兒童共融公園，隨著科技發展，運動方式也有更多可能，因此打破傳統運動場館框架，打造全縣首座兒童智慧運動館，將智慧科技融入體能活動，讓運動不只是鍛鍊身體，更成為孩子探索、學習及挑戰自我的過程。

王惠美指出，運動館規劃兒童體適能中心、多功能教室、智慧科技體驗區及綜合球場等空間，讓孩子透過科技互動體驗不同運動，在遊戲中培養平衡、協調及反應能力，提升專注力與自信心，達到寓教於樂的效果。

除了兒童運動設施，館外也規劃草地廣場，提供親子互動及家庭休憩空間。建築設計融入鹿港傳統紅磚意象，並串聯文開國小第二校區新校舍及光電籃球場，整合校園與社區運動資源，打造不同年齡層都能使用的運動休閒場域。

王惠美表示，近年縣府陸續推動鹿港全民運動館、鹿港壘球場、鹿江國中小光電綜合球場及兒童智慧運動館等建設，並規劃北區遊客服務中心立體停車場、梅花鹿主題共融公園及文化館，逐步整合運動休閒、文化觀光資源，提升地方生活機能。

教育處表示，兒童智慧運動館完工後，將成為結合兒童運動啟蒙、智慧科技體驗及家庭休閒的重要據點，服務鹿港及周邊地區居民。縣府也將持續推動運動設施均衡發展，營造全齡友善的健康環境，讓孩子在運動中快樂學習、健康成長。

斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築，圖為運動場。設計圖／縣府提供
斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築，圖為運動場。設計圖／縣府提供

斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層，結合智慧科技、兒童體適能及親子共融空間，預計2028年完工。設計圖／縣府提供
斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層，結合智慧科技、兒童體適能及親子共融空間，預計2028年完工。設計圖／縣府提供

斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築，圖為兒童樂園。設計圖／縣府提供
斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築，圖為兒童樂園。設計圖／縣府提供

斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層，結合智慧科技、兒童體適能及親子共融空間，預計2028年完工。設計圖／縣府提供
斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層，結合智慧科技、兒童體適能及親子共融空間，預計2028年完工。設計圖／縣府提供

斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築，圖為大廳。設計圖圖／縣府提供
斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築，圖為大廳。設計圖圖／縣府提供

斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層，結合智慧科技、兒童體適能及親子共融空間，預計2028年完工。設計圖／縣府提供
斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層，結合智慧科技、兒童體適能及親子共融空間，預計2028年完工。設計圖／縣府提供

斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築。記者劉明岩／攝影
斥資1億4282餘萬元興建的彰化縣首座兒童智慧運動館，今天在鹿港文小五預定地舉行動土典禮，為規劃地上4層建築。記者劉明岩／攝影

彰化 體適能 運動 鹿港 王惠美

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