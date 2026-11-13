投資近20億…鹿港轉運站今啟用 結合國際級旅館拚觀光

彰化縣鹿港轉運站今天落成啟用，是全縣第4座轉運站，採BOT方式開發興建，結合客運轉運與國際級旅館，整體投資近20億元，未來除提供更便利的公共運輸服務外，也將串聯鹿港老街、天后宮等觀光景點，盼改善假日交通壅塞，帶動地方觀光與商業發展。

彰化縣政府為整合公共運輸與路網轉乘、結合商業與地方發展及智慧化與觀光服務，全縣共規畫彰化、員林、和美、鹿港、田中、溪湖及二林七大轉運站，其中員林、二林、田中先已啟用。

鹿港轉運站今天舉行啟用典禮，縣長王惠美指出，鹿港素有「一府、二鹿、三艋舺」美譽，歷史文化與觀光資源豐富，根據交通部觀光署統計，去年鹿港天后宮及老街周邊吸引2484萬旅遊人次，龐大觀光人潮也讓周邊交通疏運面臨挑戰。

鹿港轉運站設有售票區、候車大廳、7席大客車月台及商業空間，未來透過集中候車與轉乘服務，讓遊客搭乘大眾運輸更便利，也希望減輕老街周邊交通負擔。

王惠美說，鹿港轉運站工程採BOT方式推動，原訂最低投資金額為5億元，上京成公司將整體投資提高至近20億元，除興建轉運站，也規畫興建鹿港英迪格酒店，預計2028年完工啟用。

在建築設計上，鹿港轉運站融入「千帆入港」及紅磚等在地意象，將現代建築與傳統文化結合。未來旅館啟用後，可望吸引遊客延長停留時間，從白天走訪老街、品嘗在地美食，到夜間住宿及深度體驗鹿港文化，進一步帶動餐飲、商業及周邊產業發展。

財政部國有財產署長曾國基表示，鹿港轉運站是由中央與彰化縣政府共同提供土地，並由民間提供資金、專業、技術服務投入公共建設，加上未來將結合飯店營運，是打通彰化海線觀光與重要交通的任督二脈，結合了公私協力，堪稱足以作為全國示範的最佳合作案例。

上京成股份有限公司董事長許敘銘表示，鹿港轉運站將對鹿港未來觀光業及交通有很大幫助，尤其假日來鹿港遊客可搭乘公共交通工具，能夠減少交通壅塞，營造廠會全力配合提早完工。

金可集團董事長蔡國洲表示，成立鹿港轉運站可帶動便利運輸交通，人進得來才能把錢留在鹿港，期盼未來能持續與地方政府緊密合作，將鹿港數百年的深厚歷史與文化底蘊發揚光大。

彰化縣鹿港轉運站今天落成啟用，採BOT方式開發興建，結合客運轉運與國際級旅館，整體投資近20億元。記者劉明岩／攝影

彰化縣鹿港轉運站今天落成啟用，採BOT方式開發興建，結合客運轉運與國際級旅館，整體投資近20億元。記者劉明岩／攝影

彰化縣鹿港轉運站今天落成啟用，採BOT方式開發興建，結合客運轉運與國際級旅館，整體投資近20億元。記者劉明岩／攝影